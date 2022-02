Karácsony Gergelyt vizsgálat kezdeményezésére késztette a Magyar Jeti békávés-számlagyáras videója

Karácsony Gergely Facebookon jelentette be, hogy felkérte a BKV felügyelőbizottságát, vizsgálja meg a SYS IT Kft.-vel kötött 2019-es közbeszerzés szabályosságát, „illetve azt is, hogy a cég állított-e ki fiktív számlákat a BKV felé”.

A főpolgármester azután döntött így, hogy „több sajtóhír megjelent arról, hogy nyomozás folyik a BKV egyik korábbi beszállítójánál költségvetési csalás miatt”. Hozzátette, hogy „a SYS IT Kft.-vel az előző városvezetés idején, 2019 nyarán kötötték a szerződést”, és a céggel „már nincs üzleti kapcsolata a BKV-nak”. Azt írta, ha szabálytalanságokra bukkannak, feljelentést tesznek.

Karácsony sajtóhírek alatt bizonyára arra a Magyar Jeti-videóra gondolt, amely arról szólt, hogy bűnszervezet működtethette a BKV informatikai rendszerét, és Pintér Sándor köre vette át a bizniszt.