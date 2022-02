Milyen egy lézeres szemműtét? Óráról órára dokumentáltam

Évi vagyok. Hogyan jutottam el arra a pontra, hogy a –4-es dioptriámmal leszámoljak? Mit éreztem a lézeres szemműtét alatt, és hogyan javult óráról órára a látásom? 3 perc alatt megtudhatod a cikkből, de ha inkább hallani szeretnéd, akkor görgess és kattints a videós beszámolóimra!

Amennyiben Te is szemüveget viselsz, ismerős lehet az érzés, amikor reggel kinyitod a szemeidet, a világ elmosódott, és kínodban tapogatódzol a szemüveg után? Vagy kontaktlencsét hordasz? Akkor bizonyára legalább egyszer szenvedtél már kötőhártya-gyulladástól. Én is átéltem mindezt és még többet is: fagyott be kontaktlencsém a tárolójába egy téli túrán, máskor húsz ember kereste egy szálloda padlóján, vezettem haza édesanyám szemüvegében, mert a sajátomat lesodorta a vitorlás „boom”-ja. Gondolom, mindenkinek vannak hasonló élményei. Persze, badarság azt sugallani, hogy az életünk szemüveggel és kontaktlencsével egyenlő a pokollal, mert ez nem igaz, de az tény, hogy korlátozzák a szabadságot.

Így jutottam el arra a pontra, hogy a dioptriáimat (–4 és kis cilindert) korrigáltatni akarom. Első lépésként bejelentkeztem egy alkalmassági vizsgálatra. Miért csak most?

A ‘90-es években jelent meg Magyarországon a rövid- és távollátás lézeres műtéti kezelése és mára az eljárások finomodtak, kényelmesebbek és gyorsabbak lettek. Olyannyira, hogy a kezelés már csak pár percig tart, fájdalommentes, és akár 1 nap után vissza lehet térni munkába.

De milyen lesz a látásom a lézeres szemműtét után? Először is tudni akartam egyáltalán javítható-e a dioptriám és mennyire. Ekkor jött velem szembe ez az online látás szimulátor, amely megmutatja, hogy a legnagyobb hazai klinikán mennyi azonos dioptriájú szemet műtöttek, és milyen eredménnyel. Az én dioptriámmal 25 194 kezelést végeztek és a kezelteknek átlagosan 118%-os lett a látásuk. Ekkor még bele sem mertem gondolni, hogy egyszer én is megkapom az esélyt arra, hogy élesen láthassam az előttem lévő autó rendszámtábláját…!

Hogy zajlik egy ilyen műtét? A legnagyobb meglepetésemre a műtét fájdalommentes. Nagyjából ennyi: bemész, érzéstelenítik a szemed, behelyeznek egy speciális eszközt, amely megakadályozza a pislogást. Lefekszel, dolgozik a lézer, te egy világító pontot nézel, majd megköszönik a részvételt, és már mehetsz is. A jelenleg elérhető legmodernebb kezelés előkészületekkel együtt sem tart tovább 15 percnél, ez alatt a lézer mindössze 2-3 percig dolgozik szemenként.

Igen, már a műtőben megtapasztalhatod a javulást. Intenzív könnyezés után a látásom folyamatosan tisztult. A beavatkozás után 4 órával elmentem vásárolni, akkor még elég sűrűn kellett szemcseppet csepegtetnem. A fények még zavartak és az agyamnak is szoknia kellett, de kilépve az ajtón maga a csoda volt, hogy LÁTTAM. Olyan részleteket vettem észre, amit addig soha. Láttam a falevelek kontúrját, el tudtam olvasni a plakátok feliratait és a boltban sem kellett közel mennem a polchoz, hogy lássam az árakat.

2 nappal a műtét után

Hogy választottam klinikát? Nekem fontos szempont volt a hitelesség, a tapasztalat, és az, hogy milyen véleményeket rejtenek a net bugyrai. Rá is bukkantam a legnagyobb hazai szemészeti lézerklinikára, ahol 117 000 lézeres szemműtétet végeztek, többet, mint az összes hazai szemészeti lézerklinika együttvéve. Ennyi szem csak nem tévedhetett…

Na, de mennyi is az annyi? Van az a pénz, amiért bárkiből “Barbi” vagy “Ken” lehet, ragyogó fogsorral, feszes kontúrokkal. De mennyibe kerül egy ilyen műtét? Régebben nagyon exkluzívnak számított egy ilyen látásjavító kezelés, így mondanánk eufemisztikusan, hogy drága volt. Mára a kínálat növekedésével teljesen elérhető a lézeres szemműtét ára. Egy lézeres szemműtét 159 000 forint/szemnél kezdődik a Sasszemklinikán, és a kezelési díj tartalmazza a kontroll vizsgálatokat is. Aki pedig úgy dönt, hogy egy összegben nem tudja, vagy nem akarja kifizetni, alacsony kezdőrészlet befizetését követően 12 hónap alatt törlesztheti, ami havonta “tizenpárezer” forintot jelent. Nekem Sasszem FEMTO Smart kezelésem volt és praktikus szempontok alapján végig gondoltam, hogy egy nekem tetsző szemüvegkeret, vékonyított, műanyag lencsével nagyságrendileg 100.000 forintba kerül, amit 2 évente cserélni kell(ene). Aztán ahogy telnek az évek, változik a dioptria, mindezek alapján biztos lehetek benne, hogy mindig újabb és újabb szemüveget kell majd csináltatnom. A kontaktlencse nagyságrendileg hasonló költségekkel jár - legalábbis az általam használt megoldás, így számításaim alapján a kezelés kb.3-4 év alatt megtérülhet.

Mit gondolok most a Sasszemkezelés után? Pontosan azt kaptam, amit ígértek, éles látást és jobb életminőséget, szabadságot a hétköznapokban, a sportban és a munkában. Gyakorlatilag az élet minden területén. Ilyen dioptriák korrigálása után óriási boldogság kristálytisztán látni a világot.

Csak egyet nem értek, miért nem szántam rá magam hamarabb?!