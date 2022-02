Elrontotta a gyakorlatát a pekingi olimpiai selejtezőben a finn Jon Sallinen. A 21 éves versenyző szabályosan elgázolta a félcső pereméhez közel dolgozó tévéoperatőrt. A kamera repült, Sallinen nagyot esett, bele is sérült. Ennek ellenére a második eséllyel is megpróbálkozott, ám fájdalmai miatt képtelen volt teljes értékű produkciót nyújtani, értelemszerűen nem juthatott be a versenyszám döntőjébe. Utóbb elismerte, hogy ő hibázott az esetnél, azt mondta, bízik benne, hogy „áldozata” jól van.