Egy kigyulladt teherhajó hánykolódik az óceánon, rajta kb. 4000 luxusautóval

Tűz ütött ki szerda reggel egy hajó rakterében, ami február 10-én indult el a németországi Emdenből, és szerdán kellett volna megérkeznie Rhode Islandbe.

A 200 méter hosszú, 60 ezer tonnás, lángoló teherhajó csütörtökön az Atlanti-óceánon, az Azori-szigetek partjainál sodródott, amikor a portugál hatóságok kimentették a legénység 22 tagját. A bonyolult mentési akció alatt senki sem sérült meg.

A Felicity Ace nevű hajó feltehetően több ezer luxusautót, köztük 1100 Porschét szállított. A Drive autóipari weboldal azt írta, a Volkswagen-csoport becslései szerint közel 4000 autó volt a fedélzeten, köztük 189 Bentley.

A tűz pont rosszkor jött: a bemutatótermek próbálják kielégíteni a fogyasztói igényeket a részben a világjárvány okozta ellátási lánc problémák közepette: az alacsony kamatlábak, a magasabb megtakarítási kamatlábak és az állami ösztönző kifizetések növelték a keresletet, miközben az autógyártók nehezen viselik a számítógépes chipek hiányát.

Fotó: Forca Aerea Portuguesa/AFP

Matt Farah autórajongó, a The Smoking Tire szerkesztője augusztus óta várt a 2022-es metálbíborszínű Boxster Spyderére, aminek az alapára kb. 123 ezer dollár lenne, de ő módosíttatta, hogy ez legyem, mint írta, „minden idők legjobb sportautója”. De szerdán kiábrándító hírt kapott: „Most hívott a kereskedőm. Az autóm most az óceán közepén sodródik, és valószínűleg lángokban áll.” (New York Times)