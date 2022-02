Varga Judit pötyögött

Varga Judit valószínűleg egész Európa egyik legelfoglaltabb igazságügyi minisztere lehet, akinek már arra sem volt ideje, hogy a csütörtöki kormányinfón megvárja az újságírói kérdéseket, és interjút sem ad a közvetlen helyettese korrupciós ügyéről, mert nagyon elfoglalt, és amúgy sincs mit mondani az ügyről. Ekkora hajtásban néha nem árt, ha valaki a szavakon túl is kifejezi a felgyülemlett érzelmeket. De a hét végére Varga Judit csak tudott szakítani egy kis időt arra, hogy elklimpírozza Böröcz Lászlónak, a Fidesz belvárosi jelöltjének a párt 🔴🍅🚫🟡 című kampánydalát. Mindezt a nyolcfős kommunikációs stábja rögzítette is, nehogy a sajtót is meg kelljen hívni az eseményre.

Böröcz László őszinte érdeklődéssel követte az előadást.