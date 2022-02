A britek is bezárták kijevi követségüket és Lvivbe költöztek

Az amerikaiakhoz hasonlóan a Melinda Simmons által vezetett brit nagykövetség is bezárta a kijevi követséget és ideiglenesen a lengyel határ melletti Lvivbe költöztek - írta a The Guardian. Felszólították az Ukrajnában tartózkodó brit állampolgárokat is, hogy hagyják el az országot, amíg még lehetséges.

"Bármilyen ukrajnai orosz katonai akció súlyosan befolyásolná a brit kormány azon képességét, hogy konzuli segítséget nyújtson Ukrajnában” – fogalmazott Simmons.

Az ukrán-orosz konfliktusról ellentmondásos hírek érkeznek: az orosz kormány szerint megkezdték az Ukrajna köré telepített orosz csapatok kivonását, ahogy ezt már kedden megígérték. Ezzel szemben az amerikai és brit kormányzat továbbra is határozottan állítja, hogy az orosz támadás veszélye teljesen reális.