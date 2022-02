Pár lépésben Orbán Viktor sajtósától Zimány Lindáig és Berki Krisztiánig

Majdnem sikerült bizonyítani, hogy a magyar bulváruniverzumban mindenki együtt volt már mindenkivel, és hogy pár lépésben bármelyik műsorvezetőtől el lehet jutni bármelyik énekesig egy-két házasságon, járáson vagy kavaráson keresztül. Aztán kiderült, hogy bármennyire is próbálkozom, a Kulcsár Edina–Csuti–G.w.M.–Melanie négyest sehogy sem tudom felpakolni a Nagy Magyar Bulvárkapcsolati Celebháló frissített változatára. Persze nem kell kétségbeesni, az eredeti és egyébként is hatalmas 2015-ös NMBC csak még nagyobb és még szövevényesebb lett, köszönhetően többek közt Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc szerelmének, mert így már végre Joshi Bharat is felkerülhetett a térképre.

De még mielőtt belemerülnénk, hogy miként jutunk el pillanatok alatt Mészáros Lőrinctől a nemrég börtönbe vonult VV Aurelióig, nézzük meg, Kulcsárékon kívül kiknek kellett volna még felférnie a kapcsolati hálóra. Ha nyitottunk volna egy dimenziókaput Sarka Kata barátságain keresztül, akkor

nemcsak Kulcsár Edináék kerülhettek volna fel,

de Rogán Cecília,

rajta keresztül pedig Rogán Antal és legújabb felesége, Rogán Barbara,

illetve természetesen Rogán Cecília új férje, Szendrei Dániel is.

Így azonban büszkén jelenthetjük ki, hogy a fent látható – és ki-be zoomolva böngészhető – Nagy Magyar Bulvárkapcsolati Celebhálón kizárólag romantikus jellegű kapcsolatokon keresztül juthatunk el Orbán Viktor sajtósától Zimány Lindáig vagy Berki Krisztiánig, utóbbihoz pedig nem is kell olyan sokat lépkedni.

Berki Krisztiántól az SZDSZ-ig

Ha már így szóba került Berki Krisztián, induljunk ki tőle, őt ugyanis nyolc szál köti össze: most Katona Renáta a felesége, de házasságban élt Hódi Pamelával is, aki jelenleg Tóth Bencével van együtt, és együtt volt Oszter Alexandrával is, aki pedig randizott Hajdú Péterrel. Berki járt még Cserpes Laurával, Sónyák Szilviával, Polgár Krisztinával, Regős Lilivel és Szabó Zsófival, egy darabig pedig együtt volt Kapócs Zsókával.

Kapócs Zsóka járt Kamarás Ivánnal, és pletykák szerint együtt volt Krisán Lászlóval is, aki pedig Liptai Claudiával járt. De Kapócs házasságban élt Habony Árpáddal, aki összeházasodott Orbán sajtósával, Kaminski Fannyval is, utóbbi Jáksó László barátnője is volt. Habonynak és Berkinek egyébként Kapócson kívül is van még egy közös exe, Regős Lili, de Orbán tanácsadója romantikus kapcsolatot ápolt Krisztina Uszikovával is, aki Vajna Tímea barátnője.

Természetesen Vajna Tímea is szerepel a térképen, ő Damu Roland barátnője volt, majd Andy Vajnával kötött házasságot, nemrég pedig eljegyezte őt Ráthonyi Zoltán. Andy Vajna korábban Tóth Éva modellel volt együtt, aki Tasnádi Péter élettársa volt, már azután, hogy a börtönviselt vállalkozó házasságban élt Marjai Judittal. Andy Vajna járt Dobó Katával is, aki a hálón ezzel együtt hét kapcsolattal szerepel, ebből két házassággal. Ő Gulyás Leventével és Vermes Dáviddal kötött házasságot, de együtt volt Anger Zsolttal, Bochkor Gáborral és két fodrásszal is, Hajas Lászlóval, illetve Zsidró Tamással, most a hírek szerint Szente Vajkkal jár. Szente Vajkon keresztül több más színészhez is eljutunk, miután felesége Erdélyi Tímea volt, aki Csányi Sándorral is együtt volt, akinek Pokorny Lia volt a felesége, most pedig Tenki Réka. És ha már színészek, térjünk vissza Anger Zsolthoz, rajta keresztül tehetünk egy kisebb kitérőt az SZDSZ irányába, a színész ugyanis együtt volt Kovács Patríciával, aki Gusztos Péter felesége volt.

A felcsúti milliárdostól Dan Bilzerianig

Most lépegessünk vissza Bochkorhoz, aki Dobó Katán kívül még öt romantikus jellegű kapcsolatba keveredett bele a magyar bulváruniverzumban: együtt volt Tornóczky Anitával, Csisztu Zsuzsával, Molnár Anikóval, Osvárt Andreával és Várkonyi Andreával. Várkonyi később Dobó Kata exével, Zsidró Tamással jött össze, majd váratlanul szerelembe esett a felcsúti milliárdossal. Várkonyi és Mészáros Lőrinc 2021-ben házasodtak össze, miután Mészáros elvált Kelemen Beatrixtól, aki Joshi Bharat személyében találta meg új párját.

A Való világból ismert Molnár Anikón keresztül a bulvárkapcsolati hálónk egy újabb izgalmas részét lehet megnyitni, ő nemcsak VV Szabolcssal, Klausmann Viktorral és Kammerer Zoltánnal járt, de kavart Majkával is, és együtt volt Császár Előddel. Utóbbi Szalontai Szilviával járt, akit nemcsak Bódi Sylvivel köt össze egy közös ex, egy Yosi nevű izraeli étteremtulajdonos, de együtt volt Debreczeni Zita mostani férjével, Gianni Annonival is. Debreczeni korábban együtt élt egy V. Kristóf nevű, büntetett előéletű vállalkozóval, de járt Harsányi Leventével, Majkával és Kedves Ferenccel is.

Induljunk akkor tovább Kedves Ferenctől, aki nemcsak Debreczeni Zitával, hanem Zimány Lindával és Bódi Sylvivel is járt, illetve azzal a Szunai Lindával is, aki Pantl Péterrel kötött házasságot. Pantl korábban Tornóczky Anitával volt együtt, aki Szini Béla felesége volt, Szini pedig később Tomán Szabinával jött össze, aki Árpa Attila felesége volt.

Most kanyarodjunk vissza Kedves Ferenchez, rajta keresztül Zimány Lindához, aki járt egy kicsit Bódi Sylvi öccsével, együtt volt Kaló Dénessel, viszonylag hosszú ideig Dzsudzsák Balázzsal, korábban pedig Zentai Márkkal és a V-Techből ismert Kecskés Tiborral, aki Kefír néven énekel. Zimányt ezeken kívül hírbe hozták még Dan Bilzeriannal illetve Jude Law-val is.

Majkától Hagymán keresztül a Magyar Villamos Művekig

Az előbb végre eljutottunk Majkáig, de előtte tisztázni kellett Kedves Ferenc romantikus kötődéseit, most rátérhetünk az ózdi rapper kapcsolataira. Jelenleg a Dundika néven ismertté vált Majoros Hajnalkával van együtt, korábban azonban hírbe hozták Molnár Anikón kívül Mandy Brighttal és Spitz Tündével is, Debreczeni Zitán kívül pedig járt Zana Katával, Fresh Andival és Kiss Ramónával, illetve volt némi köze Szorcsik Viktóriához is. Kiss Ramónának egyébként van egy közös exe a Lilu néven ismert Kovalcsik Ildikóval, ugyanis mindketten jártak Tóth Norbert focistával. Lilu most Árva László felesége, Kiss Ramóna pedig Lékai Mátéval házasodott össze. De Kiss Ramóna együtt volt korábban Tóth Richárd pókerjátékossal is, aki azzal a Polgár Krisztinával is járt, aki Berkivel is együtt volt.

Nem kell örülni, bármennyire is visszaértünk Berkihez, nem zárult be a kör, épp most nyitom az újabb kaput Berki exén, Cserpes Laurán keresztül, ő ugyanis járt Gyurta Dániellel, aki most Iszak Eszterrel van együtt, Iszak pedig nemcsak Talmácsi Gáborral meg Dobrády Ákossal volt együtt, de egy kis ideig Istenes Bencével is. Istenes most Csobot Adéllal él házasságban, de korábban kavart Tóth Gabival, és együtt volt Kovácsovics Fruzsinával, illetve Nádai Anikóval is. Nádai teljesen komolyan járt egy darabig Aurelióval, és együtt volt Kovács Dániel Richárddal, majd Bókay Gergővel jött össze, aki most Weisz Fannival él, az ő Hagyma néven ismert exe pedig Nádait jegyezte el nemrég – ezt a párcserét körülbelül egy időben sikerült levezényelniük.

Ha már szóba került Tóth Gabi, nézzük meg őt is alaposan, már csak azért is, mert a legtöbb közvetlen kapcsolattal ő büszkélkedhet az NMBC-n belül. Szóval kavart Istenessel, állítólag Puskás Petihez is volt köze, most pedig Krausz Gábor a férje, de korábban együtt volt Markó Róberttel, Nagy Rolanddal, Czutor Zoltánnal, Fekete Balázzsal, Palcsó Tamással, Bálint Ádámmal, Molnár Tiborral és Rasztovits Dáviddal, aki akkor még csak focista volt, most viszont már a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója.

Rasztovits korábban együtt volt Szabó Zsófival is, aki nemrég vált el férjétől, Kis Zsolttól, és azóta már össze is jött Hosszú Katinka exével, Shane Tusuppal. Szabó együtt volt még Berkivel, Nagy Tamás Grandéval és Baronits Gáborral, de járt még Mártha Imrével is, a Magyar Villamos Művek volt vezérével.

Szabó Zsófi teljesen mellékesen Sarka Kata és Hajdú Péter másodszülött gyerekének a keresztanyja, és itt vissza is kanyarodhatunk Hajdúhoz, akinek szintén izgalmas a szerelmi élete. Hosszú ideig éltek házasságban Sarka Katával, aki most Bessenyei Istvánnal van együtt, de Hajdú korábban kavart nemcsak Tornóczkyval és Oszter Alexandrával, de BB Zsanettel is, illetve járt Ábel Anitával, Szabó Erikával és Bálint Antóniával, most pedig Láng Eszterrel van együtt.

A legijesztőbb az, hogy még így sem tudtam az összes nevet felsorolni, szóval aki teljesen képbe akar kerülni, hogy a magyar bulváruniverzumban ki kivel mit csinált, az kedvére böngészheti a fenti kapcsolati hálót akár órákig is.

(A források a 24.hu, a Blikk, a Bors, a Velvet, a Ripost, a Kiskegyed, az Index, az Origo, a Femina, az nlc.hu, a TV2, az RTL Klub és a 444 voltak)

(Használt program: kumu.io)