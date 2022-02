Szintet lépett a szólásszabadság Ukrajnában, újságíró vert ellenzéki képviselőt egyenes adásban

Nem csitulnak egy péntek esti különleges televíziós esemény hullámai Ukrajnában, jelenleg arról dilemmáznak a háború árnyékában, hogy lesz-e feljelentés és rendőrségi vagy bírósági ügy a történtekből, hiszen a huliganizmus és a testi sértés a minimum, ami felmerülhet. Az nem számít meglepőnek, ha északkeleti szomszédunk parlamentjében eltérő meggyőződésű képviselők esnek egymásnak, ám újszerűnek tűnik, hogy most újságíró ütött meg képviselőt a kamerák előtt, igaz, utóbbi vette a kihívást, így a meccs nagyjából döntetlenre végződött.

Szavik Suszter sztárriportter számos potentátot hívott meg aktuális problémákat feszegető műsorába – melynek címe A szólás szabadsága –, ott volt többek között Petro Porosenko volt államfő, Arszenyij Jacenyuk egykori miniszterelnök és Jevgenyij Murajev ellenzéki politikus, aki nyugati információk szerint egy oroszok által gerjesztett puccs első embere lehetne. Meghívták a stúdióba Jurij Butuszovot, a Censor.net főszerkesztőjét és Nesztor Sufricsot, az Ellenzéki Platform Az Életért (OPZZS) képviselőjét is.

Butuszov lánglelkű és rendíthetetlen hazafinak számít – a 2014-es események résztvevőjeként, a donbasszi háború krónikásaként és a korrupció elleni küzdelem élharcosaként –, az OPZZS-t ezzel szemben erősen Kreml-barátnak tartják, hogy egymás közelébe ültették őket, utólag nem tűnik jó ötletnek, persze ahogy vesszük. Az újságíró a társalgás egy pontján hazaárulónak nevezte Sufricsot, aki épp arról beszélt, hogy az ő pártjának tagjai is ukránok, nem oroszok, és nem igaz, hogy elmenekültek az országból. Az OPZZS-s képviselő az árulózásra azt mondta, majd a bíróságon kiderül, hogy mi a valóság, utána jött az első maflás Butuszov részéről.

Az 55 éves Sufrics elsőre rázuhant Jacenyukra, de azonnal felpattant, és bár a jobbhorga nem talált célt, a balja nagyon is, utána megpróbálta földre vinni 10 évvel fiatalabb ellenfelét, aki azonban nagynehezen fölébe kerekedett. A birkózás ezután pattal végződött, a többiek csak sokára tudták szétválasztani a feleket.

Sufrics néhány percre elhagyta a stúdiót, utána visszatért, így a vitaműsor is folytatódhatott. A küzdő felek ábrázatán nyomott hagyott az eset, a képviselő összekarmolászott képén főleg. Ennek kapcsán azt találta felróni Butuszovnak, hogy még verekedni sem tud, „úgy karmol, mint egy kislány”.

A polémia további része során a politikus egyre keményebben bírálta nacionalista partnereit, ennek eredményeként egy ponton Butuszov beszólt a műsorvezető Szavik Suszternek is, azzal, hogy lám, már nem is ő moderál, hanem Sufrics. Erre a riporter is szintet lépett, azt mondta ugyanis: nem ajánlja Butuszovnak, hogy provokálja, amennyiben ugyanis ő megy oda, akkor amaz nem fog felállni többet. Végül ennyiben maradtak, a műsor véget ért, mindenki hazament.

Egy speciális érdekesség: Nesztor Sufrics Ungváron született és járt egyetemre, részben magyar származású, szovjet katonaként hazánkban szolgált a nyolcvanas években, és kiválóan beszéli a magyar nyelvet. Politikai pályafutását ugyanakkor teljes egészében az utóbbi időben igen híressé lett – jelenleg házi őrizetben tartott – oligarcha, Viktor Medvedcsuk környezetében töltötte, karrierje csúcsán a rendkívüli helyzetek minisztériumát vezethette két alkalommal.