Élőben az Iványi Gábor melletti tüntetésről

Este hat órától tüntetést szerveztek az ellenzéki pártok az Oltalom Egyesület Dankó utcai központjához, amelyet hétfőn reggel megszálltak a NAV nyomozói. Az adóhatóság képviselőinek közlése szerint költésgvetési csalás miatt nyomoznak az épületben, amely az Iványi Gábor vezette karitatív szervezetnek, és egyházának, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek is a központja.

Az épületnél, és végül az épületben délután már tartottak egy tiltakozó megmozdulást civilek és ellenzéki politikusok. A NAV nyomozói nem akarták beengedni az épületbe a tiltakozókat, akik végül részben egy ablakon bemászva, majd a kapun benyomulva behatoltak az épületbe. Bent is volt lökdösődés, a nyomozók ugyanis nem akarták fölengedni az embereket az emeletre, ahol "bűnjeleket" gyűjtöttek. Végül a parlamenti képviselőket és Iványit oda is fölengedték, tájékoztatást viszont nem adtak az ügyben.

Iványi Gábor a helyszínen fegyveres egyházüldözésnek nevezte a NAV eljárását. Azt is mondta, hogy nála az előző rendszerben is volt házkutatás, akkor is politikai okokból, de azt még akkor sem tették meg, hogy egy családtagját túszul ejtették - az öccsét reggel óta nem engedték ki az épületből a nyomozók - hogy ők megpuhítsák. Azt is mondta, hogy a nyomozók betörtek az irodájába és lecserélték annak zárját.

A helyszínen lévő ellenzéki politikusok koncepciós eljárásnak és bosszúhadjáratnak minősítették a házkutatást, amit Orbán Viktor egy hajléktalanokat segítő 70 éves lelkész ellen indított.

Az Iványi által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget évekkel ezelőtt megfosztották egyházi státuszától, ennek ellenére az több karitatív intézményt tart fenn. Az egyébként is anyagi gondokkal küszködő szervezet számlájáról tavaly év elején közel 250 millió forintot inkasszált a NAV. Iványi beismerte, hogy a szervezetnek adótartozása van, de ezt visszafizetnék, ha a kormány kifizetné azt a 12 milliárd forintot, amellyel a szervezetnek tartozik.