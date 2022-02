Egy, a Fidesz érdekét szolgáló óbudai kampánybrosúrához egyszerűen ellopták a “Nyomtass te is!” címét és fejlécét

Olyan, Szabó Tímea ellenzéki képviselőjelöltet, illetve a budapesti III. kerület DK-s vezetését támadó, a Fidesz érdekeit szolgáló kampányanyagot dobtak be rengeteg óbudai postaládába, ami a címében, a külalakjában, a tördelésében és a terjedelmében is a Nyomtass te is! című kiadványt másolja.

"Nevetséges, undorító. Képtelenek tisztességesek lenni" - reagált lapunknak L. László János, a valódi Nyomtass te is! alapító-főszerkesztője.

Itt a kamu kampánylap egyik oldala:

Itt pedig a másik:



A megtévesztő kiadvány ugyanúgy félbehajtott A4-es lap formátumú, négyoldalas kiadvány, a fejléce majdnem pontosan megegyezik az eredetiével, a címmel, az alcímmel és az alsó tagline-nal együtt, csak a nyomtassteis.hu webcím hiányzik róla.

Összehasonlításképpen így néz ki az eredeti legfrissebb számának egyik oldala:

Az eredeti kiadvány készítői feljelentést fontolgatnak - tudtuk meg L. László Jánostól, bár a tettes megtalálását nehezíti, hogy a csaló kiadványnak nincsen impresszuma.

Aki nem ismerné: az eredeti Nyomtass te is! olyan, négy és fél éve minden héten “megjelenő” lap, vagyis inkább sajtószemle, amit az L. László János újságíró vezette aktivista csapat azért hozott létre annak idején, hogy a más hírforrások híján kizárólag kormánypropagandából tájékozódó kisebb településekre is eljuttassák a valódi híreket. Mindezt azután tették, hogy a Fidesz megszerezte az utolsó megyei lapot is, így a köztévé és közrádió után a nyomtatott sajtó is csak a propagandát terjesztett vidéken.

(László nemrég ezt az interjút adta a 444-nek a projektről.)

A hétfőnként “megjelenő” lapszámok a független sajtó előző heti legfontosabb híreinek tömör tartalmi összefoglalói. Azért a bősz idézőjelezés, mert a megjelenés a gyakorlatban annyit tesz, hogy a legfrissebb lapszámot minden hétfőn kiteszik a weboldalra. A lap fizikailag akkor jelenik meg, amikor az aktivisták kinyomtatják, kettéhajtják, majd bedobják a megcélzott települések postaládáiba. Ezzel a szamizdat módszerrel a választások közötti csendesebb időszakban is heti 100-200 ezres, az izgalmasabb események idején és kampányok alatt milliót közelítő példányszámokat érnek el.

L. László János a 444-nek megerősítette, hogy a fejlécük le van védetve. Az óbudaihoz hasonló csalások miatt azt javasolja, hogy ha valakinek kételye támadna, hogy eredeti NYTI-t olvas-e, nézze meg a weboldalukat, mert oda az összes eredeti lapszámot felteszik.

A választások közeledtével egyre több önkéntes száll be a szabad információterjesztésbe: L. László János elmondása szerint ezen a hétvégén 80 településről 2 ezer aktivistájuk fog elindulni kiprintelt lapszámokkal.