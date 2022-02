Szerdán a fővárosban és azon kívül is folytatódott a tanárok tiltakozása

Szerdán Budapesten és több vidéki városban is folytatódott a tanárok polgári engedetlenségi akciója. Kedden 16 iskolában legalább 350 tanár tiltakozott. A tanárok a munka megtagadásával az ellen tiltakoznak, hogy miután január 31-i figyelmeztető sztrájkjukat utólag jogellenesnek nyilvánította a bíróság, a kormány február elején hozott egy rendeletet, amely a veszélyhelyzetre hivatkozva lényegében ellehetetleníti, hogy a tanárok sztrájkolni tudjanak, ezzel pedig megfosztja őket az érdekérvényesítés legális eszközeitől. A tanárok szerint a rendelet a jogaikat sérti, ezért is lett "a sztrájk alapjog" a mozgalom jelmondata. Hogy miért is álltak bele a polgári engedetlenségi akcióba a tanárok még a múlt héten, arról érdemes megnézni Szász Zsófia kollégám videóját. Ugyanő egy kistelepülés iskolájának tanárait szólaltatta meg tegnap.

Szerdán több fővárosi gimnázium tanárai a belvárosban együtt, mások külön-külön a saját iskolájukban tiltakoztak a rendelet ellen. Orbán Viktor volt iskolájában is voltak tanárok, akik tiltakozásból nem vették föl a munkát, egy kisvárosi általános iskolában pedig a tanárok két napra nyújtották az akciót, hogy a gyerekek minél kevesebbet érezzenek a dologból, így ma és holnap is 10-10 tanár tiltakozik majd.

Budapest

Az előző napokban is a fővárosban csatlakozott a legtöbb iskola és a legtöbb tanár az engedetlenségi akcióhoz, ez szerdán sem volt másképp. Szerda délelőtt például több nagy budapesti gimnázium, az Apáczai, a Fazekas, a Radnóti, a Trefort, a Madách Imre és a Bárczi gimnáziumok tanári karának jelentős része a belvárosi Egyetem téren közös akcióval tiltakozott a kormány rendelete ellen. Az akcióban négy gimnázium tantestületileg vett részt, a Trefort 24 tanára önállóan, egyénileg csatlakozott mind a polgári engedetlenséghez, mint a belvárosi flashmobhoz.

A Deák Ferenc Gimnázium tiltakozó tanárai. Fotó: Katona Gergely Zoltán

A Deák Ferenc Gimnáziumban 19 tanár és egy könyvtáros tagadta meg szerda reggel a munkát. A tanítási időre beérkezett tiltakozók először közös molinót készítettek együtt, majd a polgári engedetlenségi akció céljairól beszélgettek. Weszely Kinga, a gimnázium tanára a 444-nek azt mondta, az akcióban javarészt 40-50 éves édesanyák vettek részt, akik közül sokan nehezen lépték meg azt, hogy részt vegyenek egy törvénysértő akcióban, viszont annyira el vannak keseredve, hogy úgy érzik, nincs más megoldás. A tiltakozásban résztvevő tanárok viszont tudták lelkesíteni, bátorítani egymást.



A Jedlik Ányos Gimnázium 68 tanárából 32-en vesznek részt a délig tartó akcióban, ezenkívül 19 tanár biztosította őket szolidaritásáról. Kohut Judit, a gimnázium tanára azt mondta, a tiltakozó akciót arra használták ki a részt vevő tanárok, hogy végre beszélgethessenek egymással az oktatási rendszerről, a saját helyzetükről és arról, miért vesznek részt az akcióban.

Kohut szerint ez is nagyon hiányzik a tanároknak, most ugyanis akkora a hajtás, annyi a munka, hogy a tanárok beszélgetni sem tudnak egymással, csak robotként szaladnak egyik óráról a másikra.

Az akcióban résztvevő Balogh Réka angol-német szakos tanár csak tavaly szeptemberben kezdte a pályáját, de azt mondta, úgy érezte, a tiltakozással ki kell állnia pályakezdő társai mellett, a kezdő tanári fizetésből ugyanis nem lehet egy önálló életet elkezdeni. Bonhardt Zsuzsanna némettanár szerint amúgy minden korosztály képviselteti magát a tiltakozáson, a hangulat pedig nagyon lelkesítő. "Mintha gimnazisták vagy egyetemisták lennénk, akik megváltják a világot". Azt is mondta, az a lendület, amit most a tanárok a közös kiállással egymásnak tudnak adni, segíti majd a további munkát, mert a tanár a saját lelkéből dolgozik, abból tud adni a diákoknak.

A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 39 tanár vesz részt szerdán a tiltakozó akcióban, 13 kollégájuk pedig a közös nyilatkozatban támogatásáról biztosította őket. Mint írják (hasonlóan más gimnáziumok tiltakozó tanáraihoz), az akciójuk nem az iskolát felügyelő és irányító tankerület vagy az iskola vezetősége ellen irányul. "Elsősorban tanítványaink és a következő generációk érdekeit szem előtt tartva cselekszünk."

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium polgári engedetlenségben részt vevő tanárai.

A Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban a tantestület nagy része, 38 fő részt vesz a tiltakozásban, a tanárok egyénileg vállalták, hogy hány órában tagadják meg a munkát. A polgári engedetlenséghez az iskola spanyol anyanyelvű tanárainak egy része is csatlakozott, a többiek szolidaritásukról biztosították a kollégáikat. Szőke Lovas Edit, az iskola magyar tanára szerint jó a hangulat, a diákok is elfogadták a váratlan helyzetet, mint mondta, a tanárok büszkék is a tanítványaikra.

A Toldy Ferenc Gimnázium 21 tanára is polgári engedetlenségi akciót tartott szerdán, a megmozdulást még 13 tanár támogatta. "Elhivatott és felelősségteljes pedagógusként a gyermekek érdekeit szem előtt tartva olyan munkakörülményeket kívánunk, amelyek megteremtik a diákok fejlődését szolgáló szabad

légkört és az elviselhető munkaterhelést. Elvárjuk, hogy munkánk elismeréseként olyan munkabért kapjunk, ami biztosítja a tisztességes megélhetést a pedagógus pályát választók számára" - írják nyilatkozatukban a tanárok.

Információink szerint ezeken az iskolákon kívül a Pasaréti Szabó Lőrinc Gimnáziumban és a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnáziumban is csatlakoztak tanárok a polgári engedetlenségi akcióhoz.

Vidéken is egyre többen

Az akcióhoz Budapesten kívül is egyre több iskolában csatlakoznak a tanárok. Székesfehérváron például a város három nagy gimnáziumából kettőben is csatlakoztak tanárok a polgári engedetlenségi akcióhoz.

Orbán Viktor alma materéből, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi tagozatáról 11 tanár csatlakozott az akcióhoz, akik civilekkel, volt diákokkal, szülőkkel és a pályát korábban elhagyó volt kollégákkal együtt átsétáltak a Vasvári Pál Gimnáziumba, ahol 18 kolléga csatlakozott az akcióhoz. Erdőgyaraki Dóra, a Teleki Blanka tanára a 444-nek azt mondta,

mialatt átsétáltak a másik iskolába, sok járókelő is csatlakozott hozzájuk az autósok dudáltak, tapsoltak, integettek a tanároknak. Erdőgyaraki elmondása szerint pozitív, optimista hangulatban telt az esemény, és megható volt az emberek támogatása. Remélik, hogy eredményes is lesz az akció.

A székesfehérvári Teleki Blanka és Vasvári Pál gimnáziumok tiltakozó tanárai.

Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium 39 fős tanári karából 24 fő csatlakozott a tiltakozáshoz szerdán. A tanárok nyilatkozata szerint a kormány rendelete a sztrájkot lényegében alkalmatlanná teszi az érdekérvényesítésre, ezzel végképp kiüresítve a munkavállalói jogérvényesítésnek ezt a formáját, ezzel az alaptörvénybe foglalt joguktól fosztva meg a tanárokat. "Ebben a helyzetben kötelességünknek érezzük, hogy kiállásunkkal is felhívjuk a figyelmet alaptörvényben foglalt jogainkra, valamint az oktatás kiemelt fontosságára" - írják a Dobó Katalin tanárai.

Az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium tiltakozó tanárai.

A szigetszentmiklósi Batthyany Kázmér Gimnázium és Általános Iskola tanárai közül 27-en nem vették fel szerda reggel a munkát, 26 tanár és egy rendszergazda vett részt a tiltakozásban. Herbay Éva tanár beszámolója szerint jó a hangulat, a tanárok délig az aulában beszélgettek a helyzetről, többek közt azokkal érdeklődő diákokkal is, akiknek éppen nem volt órájuk. Az órákat délig helyettesítéssel oldották meg az iskolában. Úgy tudjuk, Szigetszentmiklóson az Ádám Jenő Általános Iskolában is voltak tiltakozó tanárok.

Nemcsak gimnáziumokban zajlott a tiltakozás, a kevesebb mint 3000 lakosú Répcelakon lévő Móra Ferenc Általános Iskolában a 28 fős tantestületből húszan érezték úgy, hogy részt kell venniük a polgári engedetlenségi akcióban. Viszont hogy a gyerekek ebből minél kevesebbet érezzenek meg, és minden menjen a normális kerékvágásban, a tanárok úgy döntöttek, két napra elhúzzák a tiltakozást, vagyis szerdán és csütörtökön is 10-10 tanár nem vette föl a munkát, addig pedig a többiek helyettesítik őket. A gyerekek így annyit érzékelnek a polgári engedetlenségből, hogy a tanárok kockás ingeket aggattak az ablakba és a bejárathoz kifeszítették a tiltakozó molinójukat.

A kistarcsai Simándy József Általános Iskola 27 tanára is polgári engedetlenségi akcióban vett részt szerdán, 25 tantestületi kollégájuk támogatásával. "Kiállásunk célja, hogy az Alaptörvényben deklarált érdekérvényesítő alapjogot korlátozó rendeletet a kormány visszavonja" - írják közleményükben.