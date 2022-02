G. kárpátaljai magyar és rendszeresen ugrik át pár napra Kijevbe dolgozni autóval. Ma hajnalban az orosz invázióra ébredtek, hajnali 5 óta próbálnak kijutni az ukrán fővárosból. Ebédidőben, amikor valamivel 12 után csetelni kezdtünk, még mindig Kijev belső részén álltak a dugóban.

A városból kivezető utakon végig állnak az autók, de ők azért is haladtak ilyen keveset, mert hajnali 5-től nagyjából délig tartott, míg meg tudtak tankolni. A benzinkutak előtt ugyanis óriási, sok kilométeres dugók alakultak ki. Órákon át kellett kavarogniuk, míg olyan kutat nem sikerült találniuk, amelyik előtt nem teljesen reménytelen hosszúságú sor állt. Így is három órán keresztül álltak sorba, míg megtankolhattak az egyfajta kapható benzinnel. Közben sok kútnál teljesen elfogyott az üzemanyag, így ezzel még szerencséjük is volt.

G. a fővárosban ezzel együtt sehol sem tapasztalt pánikot. „Ezt úgy kell elképzelni, hogy óriási dugók vannak, és az emberek macskával, plüssmedvékkel és bőröndökkel sétálnak az utcákon” - festette le a helyzetet.

Hajnal óta több nagy robbanást is lehetett hallani Kijevben. Hangosbeszélő vagy hasonló központi tájékoztatás nincs, kivéve a szirénákat, amik reggel meg is szólaltak, jelezve, hogy mindenki menjen biztonságos helyre. „De ez nem nagyon kivitelezhető, ha épp dugóban állsz” - jegyezte meg G. realistán.

Az autóban ülők leginkább rádión próbálják követni a híreket, aki pedig teheti, internetezik mellé. A helyzet teljesen bizonytalan, G. sem tudhatja, hogy ma garantáltan kijutnak-e a városból. Olyan hírek is terjednek ugyanis, hogy öt orosz helikopter érkezett volna a város környékére, ami miatt lezárhatják a városból kivezető utakat. Arról is szóltak információk, hogy orosz támadás érhette a Kárpátalja felé vezető út mentén fekvő Zsitomir városát is, úgyhogy G.-ék útja tényleg kiszámíthatatlan az invázió áldozatává vált Ukrajnán keresztül. Ha kapcsolatban tudunk maradni, természetesen beszámolok róla, hogy sikerül-e még ma hazajutniuk.