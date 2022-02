Márki-Zay az orosz nagykövetség előtt: Megrendült egy világrend

Több ezren vettek részt az ellenzék által szervezett tüntetésen az orosz nagykövetség előtt, hogy az orosz agresszió ellen tiltakozzanak. A 444 élő közvetítésében is látni lehetett, hogy többen ukrán zászlóval érkeztek, és azt skandálták, „ruszkik, haza!”, „Putyin, menj haza!” és „Stop Putin! Stop War!” Külföldi tüntetők is vannak.

„Nincs pávatánc” - mondta tudósítónknak a DK-s Vadai Ágnes a tüntetés előtt. Kevesellte Orbán Viktor délelőtti fellépését, szerinte a miniszterelnök nem ítélte el az orosz agressziót, és határozottabban kellene fellépnie. (Orbán délelőtti videójában azt mondta: „elítéljük Oroszország katonai fellépését”.)

Ezután felszólalt:

Osváth Zsolt, influenszer

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke

Józan László kárpátaljai származású színész

Lukács László György, a Jobbik alelnöke

Donáth Anna, a Momentum elnöke

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a Párbeszéd társelnöke és

Márki-Zay Péter, miniszterelnök-jelölt.

Osváth Zsolt beszéde elején felidézte a fideszes publicisták mondatait az elmúlt hetekből, amelyek arról szóltak, hogy Oroszország biztosan nem fogja megtámadni Ukrajnát. Mint mondta, ő sem hitte, hogy ilyesmi megtörténhet 2022-ben, azt hitte, leélheti úgy az életét, hogy csak Michael Jackson klipjében találkozik ilyesmivel. „200 kilométerre történik ez a dolog.”

Vadai Ágnes arról beszélt, hogy most már mindenki láthatja, mennyit ér Putyin szava. „Kisgyerekes családok menekülnek óvóhelyekre, pincékbe.” „Ez Vlagyimir Putyin valódi arca”, ez az a hatalom, amihez Orbán Viktor tíz éve dörgölőzik, mondta, mire hangos fújolás volt a válasz.

„Aki egy medvével alszik, ideig-óráig nagyobbnak tűnhet, de sosem tudhatja, mikor eszi meg őt reggelire.” Azt mondta, Orbánnak világossá kell tennie, hogy a kormány elítéli az orosz támadást, az is jó lenne, ha a külügyminiszter hazatérne Bahreinből, és felfüggesztenék Paks 2-t.

Fotó: Halász Júlia/444

Az LMP-s Kanász-Nagy Máté is a kormányt ostorozta, amiért lekicsinyelte a problémát, és most is arról beszél, hogy agresszió ide vagy oda, továbbra is üzletelni kell Putyinnal. Azt mondta, csak az önellátás jelenthet valódi függetlenséget, erre kell törekedni.

Kunhalmi Ágnes (MSZP) szerint, ha kormányváltás lesz, azzal az egész EU jól jár. Ezt párhuzamba állította azzal, hogy az új német kormány felfüggesztette az Északi Áramlat 2 engedélyezését, amit szerinte az előző nem tett volna meg.

Felszólalt a Vígszínház kárpátaljai származású színésze, Józan László is. Azt mondta, gyerekkorában békében éltek Ukrajnában. Bízott egy szabad világban, de most nagyon csalódott, és félti a szeretteit.

A jobbikos Lukács László arról beszélt, mindnyájunk kötelessége segíteni a kárpátaljai magyarokat, hiába akar a kormány ellentétet szítani. „Segíteni fogunk azoknak, akik a háború elől menekülnek.”

Donáth Anna, a Momentum elnöke szerint Orbán nem veszi figyelembe a magyarok akaratát, amikor keleti diktátorokkal barátkozik. A fiatal generáció dolga szerinte, hogy megteremtse az európai egységet, ehhez pedig Orbán bukására van szükség.

Fotó: Halász Júlia/444

Karácsony: Orbán olajozta az Ukrajnát letaroló hatalmi gépezetet

A magyarok ezeréves álma, hogy békében, biztonságban és szabadon éljenek Európa közepén, mondta Karácsony Gergely főpolgármester. Felidézte, mennyire boldog pillanat volt 1848 és 1956 fájdalma után 1989, amikor Orbán Viktor a Hősök terén azt mondta, „ruszkik haza”. De mára elfelejtette, miről szónokolt annak idején, és olajozta az Ukrajnát letaroló hatalmi gépezetet. Karácsony azt mondta, az orosz néppel is együtt kell érezni: „nem az orosz nép ellen tüntetünk, hanem az orosz diktátor ellen”. Bejelentette, hogy pénteken ukrán nemzeti színekkel világítják ki a Halászbástyát. Bár ez nem állítja meg Putyint, „itt az ideje, hogy a magyarok 12 év bolyongás után világossá tegyék”, ott van a helyük, ahol együttműködés és béke van, vagyis Európában.

Azt kérte, ha menedéket kell adni az Ukrajnából menekülőknek, „végre egyszer viselkedjünk emberként”. Budapest be fogja fogadni az érkezőket, mondta.

Karácsony Gergely Fotó: Halász Júlia/444

Márki-Zay: Orbán fejezze be a hintapolitikát

Márki-Zay Péter azzal kezdte, hogy a ma indult háborúval megrendült egy világrend: a második világháború óta nem volt ilyen konfliktus szuverén országok között. Azt mondta, eddig, ha kimondtuk ezt a szót, nem telt meg ilyen tartalommal. „Azért vagyunk itt, mert békét szeretnénk.”

Április 3-án váltsuk le Orbán Viktort, de ma fontosabb feladatunk van, mondta: ma ebben az országban nincsenek ellenzékiek és kormánypártiak, csak emberek, magyarok, ukránok és oroszok.

Azt mondta, az elmúlt évtizedek megmutatták, létezik sikeres, békés modell, amit az Európai Unió és a NATO jelent. „Magyarország történelmében oly sokszor álltunk a rossz oldalra.” Szerinte most követelni kell Orbán Viktortól, fejezze be a hintapolitikát.

Ezután hazugságnak nevezte a kormány állítását, hogy ő katonákat küldene Ukrajnába, hiszen csak arról beszélt, hogy a NATO döntéseit kell követni. (Erre a cikk végén visszatérünk.)

Követelte, hogy a kormány csatlakozzon az uniós szankciókhoz, függessze fel Paks 2 engedélyezését, küldje el az országból az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bankot, Szijjártó Péter pedig adja vissza az orosz külügyminisztertől kapott kitüntetését.

Márki-Zay Péter Fotó: Halász Júlia/444

Márki-Zay szerint Orbán Viktor még áprilisig is sokat tehet azért, hogy ukrán, orosz és magyar emberek ne veszítsék életüket, ha világossá teszi nyugati elkötelezettségét, és teljesíti az ellenzék követeléseit.

A miniszterelnök-jelölt ezután a Jóistent kérte, hogy hozzon szeretetet a népek közé, felszólalását pedig ámennel zárta. „Legyen békesség köztünk mindörökké.”

A magyarok élete fontosabb Paks 2-nél

A tüntetés után Márki-Zay nyilatkozott a 444-nek. Azt mondta, nagyon örül, hogy Orbán végre agresszornak nevezte Putyint, és el kell ismerni, amikor valami jót csinál. Ezzel együtt többet vár a kormánytól.

Számított rá, hogy Orbán a rezsicsökkentés ürügyén védené Paks 2-t, de az ellenzék nem a gázellátás alapján döntené el, jogos-e, hogy magyarokat sorozna be katonának.

Tudósítónk megkérdezte, mire alapozza az ellenzék, hogy Orbán háborút előkészíteni ment Moszkvába. Márki-Zay szerint nyilvánvaló, hogy erről volt szó, szerinte erre utal az is, hogy Putyin és Orbán testbeszéde alapján hűvös volt a légkör. Szerinte Orbán nem merte megígérni, hogy megvétózza az uniós fellépést Oroszországgal szemben.

Szerinte a háborús helyzet sokkal fontosabb a kampánynál.

Egész nap egymást szapulta kormány és ellenzék a háború ügyében

Márki-Zay Péter délelőtt felszólította a kormányt, hogy ne csak támogassa az EU és a NATO közös álláspontját az orosz-ukrán háború ügyében, hanem az oroszokkal szembeni szankcióként azonnal függessze fel Paks 2 engedélyezési eljárását, és utasítsa ki „az orosz kémbankot Magyarország területéről”. (Ezzel az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bankra utalt, ami a magyar parlament döntése értelmében mentes a magyar hatóságok felügyelete alól.)



Orbán Viktor délután elítélte Oroszországot, de elutasította a Paks 2-re vonatkozó követelést, és azt is mondta, hogy Magyarország nem telepít katonákat és katonai eszközöket Ukrajnába.

A kormánymédia napközben azzal támadta Márki-Zayt, hogy katonákat küldene Ukrajnába, és háborúba sodorná Magyarországot. Fideszes politikusok is egymás után posztoltak arról, hogy a baloldallal ellentétben ők a béke mellett vannak.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje egészen pontosan arról beszélt a héten a Partizánban, majd az ATV-ben, hogy szerinte, ha a NATO úgy döntene, akkor Magyarországnak a szövetség tagjaként akár katonai segítséget is kellene nyújtania Ukrajnának, ahogy az afganisztáni háborúban is részt vett.

Márki-Zay válaszul azzal támadta Orbánt, hogy korábban háborút előkészíteni ment Moszkvába. Az esti tüntetést hirdető videóban pedig Putyin kitartottjának nevezték Orbánt, aki „elárulta saját nemzetét, nyugati szövetségeseinket, a NATO-t, az Európai Uniót és a kárpátaljai magyarokat”.