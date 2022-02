Döbbenetes az orosz hadsereg erőfölénye

Sokszoros erőfölényben van Oroszország Ukrajnával szemben. Ez persze nem meglepő, az orosz hadsereg a világ egyik legerősebbje, ha az amerikaival nincs is egy ligában - ki van -, de létszámában és képességeiben is messze felülmúlja az ukránt, még ha az európai léptékkel kifejezetten nagynak is számít.

Az Al-Jazeera összehasonlítása szerint

Oroszországnak 900 ezres hadserege van, amit kétmillió tartalékossal tud kiegészíteni;

az ukrán hadsereg 209 ezer fős, vész esetén 900 ezer tartalékost tud mozgósítani.

Már ebből is látható, hogy Oroszország a háborút megelőző hetekben közel akkora haderőt vonultatott fel az ukrán határra, amekkora a teljes ukrán hadsereg. A nyugati hírszerzési értesülések már a múlt héten is 190 ezer orosz katonáról szóltak, azóta pedig további alakulatok is érkeztek az orosz-ukrán határra.

Orosz tankok felvonulása a Nyugat-2021 hadgyakorlaton a kalinyingrádi enklávéban. Fotó: RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE/HAND/Anadolu Agency via AFP

Az orosz hadsereg anyagi erőfölénye is hatalmas:

az oroszoknak 7571 tüzérségi eszközük van, az ukránoknak 2040;

12420 orosz tankkal szemben az ukránoknak 2596 darabjuk van;

páncélozott harcjárműből az oroszoknak 30122, az ukránoknak 12303 van;

Harci helikopterből az oroszoknak 544, az ukránoknak 34 van;

a teljes légi fölényt 1511 orosz vadászgép és bombázó biztosítja 98 ukrán repülővel szemben.

Oroszország rendre a globális top 5-ben van a hadseregre költött pénzben, katonai költségvetése 61,7 milliárd dollár, ez a kormányzati kiadások 11,4 százalékát teszi ki. Ukrajna is bőszen költ a hadseregére, kormányzati kiadásai 8,8 százalékát fordítja erre, de ez így is csak évi 5,9 milliárd dollár a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet (SIPRI) adatai szerint.

Ukrajnának ez alapján nyílt háborúban semmi esélye Oroszországgal szemben, amely képes teljesen megbénítani az ukrán légierőt - az első rakétacsapásokat eleve az ukrán katonai repterekre mérték -, a légi fölény biztosításával pedig szárazföldi erői is nagyobb biztonságban hatolhatnak be a vadászbombázók és a harci helikopterek fedezettüzében.

Az ukrán hadsereg mindazonáltal tud kellemetlenségeket okozni, mert az elmúlt hónapokban a nyugati szövetségeseitől sok Javelin rakétát kapott, Törökországtól pedig Bayrakhtar drónokat szerzett be. Ezek igen hatékony páncélelhárító eszközök, vagyis gerillataktikákat bevetve az ukránok komolyabb vérveszteséget is okozhatnak a támadó orosz alakulatoknak. (Via Al-Jazeera)

Forrás: Aljazeera