Nem kapta meg a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét Magda Marinko

Továbbra is börtönben marad az életfogytiglanra ítélt Magda Marinko, ugyanis a Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája csütörtökön hozott végzésével mellőzte a '90-es évek hírhedt sorozatgyilkosának feltételes szabadságra bocsátását - írja a 24.hu. Marinkót 1996-ban ítélte el a Legfelsőbb Bíróság előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés miatt.

Magda Marinko a tárgyalásán Fotó: HírTV+ / Youtube

Legkorábban 2019-ben lehetett volna megvizsgálni a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét, de ez most történt meg először. A bíró a tárgyalás előtt igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény elkészítését rendelte el, de a Marinko nem kívánt megjelenni a vizsgálaton. Ezenkívül megtagadta azt is, hogy részt vegyen a csütörtöki, bírói meghallgatásán, rendzavaró magatartást is tanúsított, ezért a bíróság a távollétében, védője jelenlétében hozta meg döntését.



A fogvatartása alatti magatartásáról azt írta a bv.-előterjesztés, hogy a férfi az utóbbi években nem kapott fegyelmi büntetéseket, de nehezen fogadja el a szabályokat, megbánás nem jellemzi, és a feltételes szabadságáról döntő eljárásban sem hajlandó együttműködni. Összességében továbbra sem lehet arra következtetni, hogy szabadon bocsátása esetén vissza tudna illeszkedni a társadalomba és törvénytisztelő életmódot folytatna.

A bíróság döntött arról, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét egy év múlva újra meg kell vizsgálni. Marinko védője fellebbezett, így a végzés nem jogerős.