Kezdődik az elmebaj a közmédiában: Zelenszkij mint Hitler, higgadt oroszok, ukrán világháborús fenyegetés

Bende Balázs külpolitikai főszerkesztő megkezdte a szakértést a kamerák kereszttüzében Fotó: M1 / youtube screenshot

Láthatóan a közmédiát is meglepte a háború, nem voltak felkészítve ilyen hirtelen eszkalálódó külpolitikai fejleményekre, de az orosz invázió első napja után szép lassan rendezték a soraikat, és kezdik felvenni a ritmust. Ehhez érthető mód idő kellett azok után, hogy Bayer Zsolttól Bencsik Andrásig utolsó pillanatig mindenki csak röhögött a háború eshetőségén.

Mint az ilyen válsághelyzetekben szokás, legerősebb csapatával áll ki az M1: csütörtök délután óta a Georg Spöttle-Nógrádi György-Bende Balázs csatársorral rohamoznak.

Kezdjünk is rögtön egy lendületes Spöttle-szólóval a köztelevízióból. Kiderül belőle, hogy az orosz katonák higgadtan, szinte szakszerűen vonultak be, kisimult arccal pakolták ki a lőszereket, látva hogy nincs ellenállás, és csak az ukránok majréztak ezen valamiért.

„Nyugodtan végezték a munkájukat.”

Veszélyes ellenben, hogy Zelenszkij fegyverkezésre szólította fel állampolgárait. Felelőtlen egyrészt, mert pszichopaták és terroristák is fegyverhez juthatnak így. Másrészt a végén még rálőnek az oroszokra, akik visszalőnek, és így civilek halhatnak meg. Hitleri megoldás ez, a német diktátor volt az utolsó, aki gyerekek és asszonyok kezébe fegyvert adott az oroszokkal szemben.

Volkssturm 2022.



Fábián Barna sokat gondolkodott hajnalban, hogy vajon miért foglalták el az oroszok Csernobilt. Spöttle elismeri, nem nukleáris (hanem UFO-) szakértő, de azért van egy nagyon erős gyanúja. Erős gondolatmenet, logikai bravúrral a végén: azért foglalják el az erőművet, nehogy a végén támadás érje.

Mint tőle megszokhattuk, a legendás szélhámos, Nógrádi professzor is nagyon világos és egyenes volt. Oroszország szerinte azért vonult be egészen Kijevig, mert semleges vezetést szeretne az ország élén látni. Putyin megunta, hogy mindig orosz- vagy Nyugat-barát kormánya van Ukrajnának: legyen most már ukrán-barát.

Nógrádi azt sugallja: emiatt hagyta el az országot hirtelen egy nap alatt 100 ezer ukrán, és innen már gyorsan eljut odáig, hogy Zelenszkij miatt borult lángba majdnem az egész kontinens.

„Az ukrán vezetés azt kérte a törököktől, hogy zárják le a Boszporuszt és a Dardanellákat, és ne engedjenek át orosz hajókat. Ez kiváló ötlet, ez világháború lett volna. Törökország a NATO tagja.”

Végezetül lerántja a leplet, az ukránok kezdték a konfliktust:

„A következő követelés az volt, hogy ENSZ-békefenntartók vonuljanak be Ukrajnába. Mivel Ukrajna 24 órával ezelőtt kezdte ezt a háborút és hihetetlen nyilatkozatot tett, így látszik, hogy az ukrán vezetés nem volt felkészülve, az ENSZ békefenntartók odaküldése ma lehetetlen, és kizárt.”



Kevésbé van még formában a legendás külpolitikai szakértő, a monológjairól méltán elhíresült Bende Balázs, akinek láthatóan akadnak tájékozódási gondjai Ukrajna térképe felett:

Nézzük el a kilengéseket a játékosoknak. Ők sem voltak felkészülve arra, hogy játszaniuk kell, és ez még csak az első nap volt. Sajnos lesz még miből válogatni bőven.

Közreműködött: Botos Tamás.