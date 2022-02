Magyar útlevéllel a férfiak is átléphetik a határt, de csak ha van belépő pecsétjük

Ahogy reggeli élő videónkból is kiderült, a katonakorú férfiak, akik tegnapig nem hagyták el Ukrajnát, mostanra nem léphetik át a határt. A kötelező besorozás elől azok a kárpátaljai magyarok, akiknek van magyar útlevelük, és abban van belépő pecsét – azaz legalább egyszer már beutaztak Ukrajna területére úgy, hogy ezt a dokumentumot használták –, továbbra is átjöhetnek Magyarország területére. Sokan így is tesznek épp Beregsuránynál.

Kárpátaljai magyar férfiak, akik inkább Magyarországot választották ahelyett, hogy elvigyék őket a frontra. Fotó: Kaufmann Balázs

A határon azonban nemcsak férfiak érkeznek most, nők, gyerekek, teljes családok, sőt egészen idős emberek is útnak indultak.

Beregsuránynál nagyrészt kárpátaljai magyarokkal lehet most találkozni, csak néhány percet, vagy pár órát töltenek itt, amíg értük nem jön magyarországi ismerősük, rokonuk. Jelenleg tehát főleg olyanok érkeznek, akiknek van kapcsolatuk, szállásuk Magyarországon.

A beregsurányi önkormányzat és a falu önkéntesei felállítottak egy sátrat, ahol az érkezőknek meleg italt, a gyerekeknek csokit osztanak.

