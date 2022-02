Nagy-Britannia szerint az oroszok akár Zelenszkij elfogása vagy megölése árán is megbuktatnák az ukrán kormányt

Nagy-Britannia szerint az orosz hadsereg a következő órákban, napokban ostromgyűrűbe zárhatja Kijevet, és kormánybuktatással próbálkozhat. Ezt a hírszerzők véleménye szerint akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormánya elfogásával vagy megölésével is elérhetik.

Bizonyítékként Vlagyimir Putyin elnök pénteki agresszív beszédét is felhozták, amiben az orosz elnök "drogos neonáci bandának" nevezte az ukrán kormányt, illetve azzal vádolta a "banderistákat" és "neonácikat", ahogy ő nevezi Zelenszkijt és kormányát, hogy a nehézfegyverzet városokba telepítésével az ukrán hadseregben szolgálok gyerekeit és feleségeit, valamint az öregeket használják emberi pajzsként. Erre hivatkozva fel is szólította az ukrán haderő tagjait, hogy puccsolják meg Zelenszkij elnököt.

"Ez a vitriol, amit az ukrán vezetés felé árasztanak, már olyan erős, hogy igen, számíthatunk rá, hogy [az ukrán kormánytagok] célponttá válhatnak, ha az oroszok behatolnak a városba" - mondta a Guardiannak egy neve elhallgatását kérő tisztviselő

Az amerikai, és valamivel visszafogottabban a brit hírszerzés már a háború kirobbanása előtt arra figyelmeztetett, hogy az oroszok halállistákat készítettek azokról, akikkel a kulcsfontosságú városok megszállása esetén végeznének.

Kijev helyzete értékelésük szerint hamarosan, akár órákon, de legfeljebb napokon belül kritikusra fordulhat. Kijevet egyelőre még csak néhány kisebb, előretörő alakulat érte csak el, az észak-keleti és észak-nyugati irányból közelítő páncélos főerők még több mint ötven kilométernyire vannak. Az oroszok terveit hátráltatja, hogy bár állításuk szerint Kijev északi határán másodszor is sikerült elfoglalniuk a gosztomeli repteret, aminek elég nagy a futópályája a nehéz szállítógépek fogadásához, a brit hírszerzők szerint az a harcokban oly mértékben rongálódott, hogy alkalmatlan azok fogadására.

A brit hírszerzés értékelése szerint az oroszok terveit nagyban befolyásolhatja, hogy az ukránok, akik láthatóan a városokban rendezkedtek be harcokra, milyen mértékű ellenállást tanúsítanak. (Via The Guardian)