Vlagyimir Putyin és külügyminisztere vagyonát is befagyaszthatja az EU

Vlagyimir Putyin orosz elnök és külügyminisztere, Szergej Lavrov is felkerülhet az EU legfrissebb szankciólistájára, erősítette meg Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője. "Amennyiben nem lesznek meglepetések, és senki sem tiltakozik, akkor igen, Putyin és Lavrov is rajta lesz a listán" - mondta az EU külügyminisztereinek esedékes tanácskozása előtt, melyen az Oroszország elleni szankciók második köréről döntenek.

Vlagyimir Putyin (jobbra) külügyminiszteréve, Szergej Lavrovval egyeztet 2022. február 14-én. Fotó: ALEKSEY NIKOLSKYI/Sputnik via AFP

A szankciók második körében újabb orosz tisztviselők az EU-ban található vagyonának befagyasztásáról döntenek. Putyin esetében ez a lépés inkább csak szimbolikus, ő aliga az EU-ban tartja a vagyonát, kommentálta az unió tervét Daniel Boffey, a Guardian tudósítója.

Mindazonáltal a lépés újabb jele annak, hogy az EU komolyan elszánta magát Oroszország megbüntetésére. "Gondolom abban megegyezhetünk, hogy Putyin és Lavrov esetében, ami a vagyonuk befagyasztását illeti, konszenzusra juthatunk" - nyilatkozta Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter.

Putyin és Lavrov ellen utazási szankciókat nem léptetnek életbe, mert az EU fenn akarja tartani a helyzet diplomáciai rendezésének lehetőségét, aminek része, hogy Putyin elnök és külügyminisztere be tudjon utazni az EU-ba tárgyalni.

Az EU-tagállamok vezetői Péntek hajnalban abban már megállapodtak, hogy újabb szankciókat léptetnek életbe. A napközben előkészített szankciókat péntek délután-este a külügyminisztereknek kell jóváhagyniuk. A személyek elleni szankciókon újabb bankok és állami vállalatok, valamint az orosz gazdaság kulcsfontosságú szektorainak büntetéséről is dönthetnek.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pénteken arról tájékoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy az EU a szankciók harmadik körének előkészítésén is dolgozik már. (Via The Guardian)