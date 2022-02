A Fővárosi Törvényszék első fokon visszautasította a pedagógus szakszervezetek kérelmét

A Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította a pedagógus szakszervezetek kérelmét, melyben arra kérték a bíróságot, hogy töröljék el a tanársztrájk korlátozásáról szóló kormányrendeletet- közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szombaton az MTI-vel.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) február elején nyújtották be a kormánynak a márciusi sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról szóló ajánlatukat, de a kormány nem volt hajlandó egyeztetni erről az időközben meghozott kormányrendeletre hivatkozva. A Fővárosi Törvényszék továbbá a bírói kezdeményezésre történő egyedi normakontroll eljárás elindítását se tartotta indokoltnak.

Az Emmi szerint „a pedagógus szakszervezetek által tudatosan a választási kampány időszakára szervezett jogszerűtlen akciók sértik a gyerekek és a szülők érdekét, a járvány és a sok hiányzás miatt így is sok teher hárult rájuk.” Arra kérik a szakszervezeteket és az aktivistákat, legyenek tekintettel a gyermekekre és a szülőkre. A január végi munkabeszüntetési akcióról a bíróság kimondta, hogy törvénytelen volt, és most első fokon a még elégséges szolgáltatásról szóló szabályozás jogszerűségét is megerősítette a Fővárosi Törvényszék - emelték ki.

A sztrájk olyan alapjog, melynek módját és feltételeit jogszabályok határozzák meg, ezért kérik a szakszervezeteket, hogy fejezzék be a törvénytelen lépéseiket, térjenek vissza a törvényesség útjára - fogalmaztak a tárca közleményében.

A PDSZ elnöke, Nagy Erzsébet a Mérce kérdésére elmondta a bíróság döntése alapjog sértő, ezért a szakszervezetek meg fogják támadni a döntést másodfokon.

„A mi célunk az, hogy a bíróság kérjen alkotmányjogi normakontrollt és takarítsa el az Alkotmánybíróság ezt a 36/2022-es kormányrendelet. A másik célunk pedig, hogy olyan még elégséges szolgáltatás közepette tudjunk sztrájkolni, ami észrevehetővé is teszi a sztrájkot.”

(MTI, Mérce)