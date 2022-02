Az orosz BBC-nél landolt egy hangfelvétel, amelyen mintha a csecsen elnök beszélne Ukrajna lerohanásának részleteiről

Két csecsen beszélget. Egy bizonyos Danyiil Vasziljevics arról mesél egy hangüzenetben a főnökének, Ramzan Ahmatovicsnak, jóval az orosz katonai műveletek megindításáról hozott döntés előtt, hogy már pontosan tudják, mikor és hogyan hatolnak be egy-egy ukrajnai épületbe. A Fehéroroszországban tartózkodó férfi már február elején azt jelenti, hogy minden készen áll, térképeik és kidolgozott útvonalaik vannak. Arról is beszél, hogy még a sokat látott parancsnokok is meglepődtek, amikor közölték velük a haditervet egy héttel az invázió előtt - hiszen ekkor a hivatalos orosz álláspont továbbra is az volt, hogy aki orosz megszállást vizionál, az hazudik és provokál.

A hangfelvételről a BBC orosz szerkesztősége számolt be, akik egy profi hangelemző szakvéleményét kérték, és ez alapján szerintük nagy valószínűséggel állítható, hogy a két csecsen közül az egyik Danyiil Martinov, a csecsen Nemzeti Gárda második embere, a másik pedig Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője, Putyin fontos szövetségese. Aki pont szombaton jelentette be, hogy megérkeztek harcosai Ukrajnába.

A BBC nem állítja száz százalékra, hogy a hangfelvétel hiteles, az ugyanis nagyjából lenyomozhatatlan helyről érkezett: egy forrásuknak küldte el egy ismeretlen, aki magát a háborút ellenző volt orosz rendvédelmisként írta le. De a bonyolult hangfelismerő technikák mára meglehetősen pontosak, ráadásul az információ egybe vág korábbi értesülésekkel is, miszerint csecsen alakulatok már legalább február közepén megjelentek az ukrán határ közelében. A csecsen tájékoztatási miniszter nem reagált - az egyébként biztonsági okokból ezúttal név nélkül publikáló - újságíró(k) hívására.

A BBC azt is hozzáteszi, hogy a csecseneknél gyakori a kommunikációnak ez a formája, mármint hogy felvesznek és egymásnak küldözgetnek hangüzeneteket, és ebből korábban is származott probléma. 2020-ban például, a pandémia elején a belügyminiszter helyettesének hangüzenete került nyilvánosságra, amelyben azt kérte a családjától, hogy tárazzanak be kajából, mert hamarosan lezárások jönnek. (A cím fölötti képen a február 25-ei seregszemle Groznijban, Sputnik via AFP)