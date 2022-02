Hosszú sorban várnak a magyar papírokra a beregszászi konzulátuson

Az elmúlt napokban ez a megszokott állapot Beregszászon, a magyar konzulátus épületénél.

A beregszászi magyar konzulátus épülete 2022. február 26-án. Fotó: Kaufmann Balázs/444

Most a hétvége ellenére is nyitva tart a hivatal. Az érkezők magyar papírokat intéznének, hisz azokkal könnyebb az átjutás Magyarországra. Sokan arra számítanak, hogy egy magyar útlevéllel akkor is átléphetik a magyar határt, ha éppenséggel katonakorú férfiak.

Egy kétgyerekes apuka örömmel mutatja az útlevelét. Ez még az előző, ami lejárt, de papírt kapott arról, hogy készül az új. Fotó: Kaufmann Balázs/444

Ez nem ilyen egyszerű. A szabály szerint csak azok a férfiak mehetnek át, akik már használták a meglévő útlevelüket akkor, amikor beléptek Ukrajna területére. Akik itt a sorban várnak, úgy tudják, kenőpénz ellenében egy friss magyar útiokmánnyal is átengedik az embereket az ukrán határőrök. Ez a két anyuka például a huszonéves fiaik helyett állnak a sorban, őket szeretnék biztonságban tudni a túloldalon.

A két nőnek katonakorú fiaik vannak. Nem szeretnék, ha elvinnék őket a háborúba. Fotó: Kaufmann Balázs/444

A legtöbben olyanok állnak sorban, akiknek volt már korábban érvényes magyar okmánya, de lejárt. Sokan nem is indulnának el azonnal, csupán szeretnék bebiztosítani magukat, ha Kárpátalján is veszélyesnek ítélik a helyzetet. De találkoztunk olyan nagyszülőkkel is, akik a kétéves unokájuknak intézték a papírt, hisz neki még soha nem volt magyar útlevele.

Többen panaszkodnak, hogy lassan halad az ügyintézés, ugyanakkor a konzulátus személyzete – mondják – szünet nélkül dolgozik, ha kell hétvégén is.