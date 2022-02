Másodszor ért találat atomhulladéklerakót Kijevben

Találat ért egy atomhulladék-lerakót az éjjel Kijevben, tájékoztatták az ukrán hatóságok az ENSZ illetékes szervezetét, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget. A NAÜ közleménye szerint annak nincs jele, hogy az épületben kár keletkezett volna, vagy hogy szivárogna a hasadóanyag.

Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint sikerült helyreállítaniuk mind a kommunikációt a lerakóval, mind a sugárzásmérést. A létesítmény dolgozóinak éjjel óvóhelyre kellett menekülniük, de azóta már feljöttek felmérni a károkat.

Egy nappal korábban már támadás ért egy hasonló kijevi létesítményt, ott a transzformátorállomást érte rakétatalálat. Ezekben a kijevi lerakókban jellemzően kórházakból és gyárakból származó, alacsony sugárzású radioaktív hulladékot tárolnak.

Ugyanakkor ezek sem veszélytelenek. "Ez a két incidens rávilágít arra a nagyon is valós veszélyre, hogy radioaktív anyagokat tároló létesítmények is károsulhatnak a konfliktus során, aminek akár súlyos következménye is lehet mind az emberek egészségére, mind a környezetre" - írta közleményében Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója. "Még egyszer sürgősen felszólítom a feleket, hogy tartózkodjanak a katonai vagy bármilyen más akcióktól, amik ezek biztonságát fenyegethetik" - írta.