Svájc átveszi az oroszok elleni szankciókat az EU-tól

Svájc teljes egészében átveszi az Oroszország elleni EU-szankciókat, jelentette be hétfőn Ignazio Cassis szövetségi elnök. Egy héttel korábban Svájc még a semlegességére hivatkozva nem akart szankciókat kivetni. Cassis elnök most azt mondta, hogy „a semlegesség nem azt jelenti, hogy egy agresszor cinkosai vagyunk”.

Ignazio Cassis svájci elnök Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A döntést a szövetségi tanács is megszavazta. Ennek értelmében befagyasztják az uniós szankciólistán szereplő orosz személyek és vállalkozások vagyonát, valamint pénzügyi szankciókat vezetnek be Vlagyimir Putyin elnök, Mihail Misusztyin miniszterelnök és Szergej Lavrov külügyminiszter ellen. Felfüggesztik azt a 2009-es egyezményt is, ami megkönnyítette az oroszok vízumhoz jutását. Ugyanakkor diplomata-útlevéllel továbbra sem kell vízum a belépéshez, ezzel akarják lehetővé tenni a konfliktus feloldását. De a Vlagyimir Putyinhoz közel álló személyekkel szemben beutazási tilalmat vezettek be. Az EU-hoz hasonlóan hétfő délután az Oroszországból érkező vagy orosz felségjelzésű repülőgépeket sem engedik be a légterükbe. Kivételt képeznek az orvosi, humanitárius vagy diplomáciai célból érkező gépek. Döntöttek arról is, hogy segélyszállítmányokat küldenek a Lengyelországba menekült ukránoknak.

Svájc az oroszok egyik legfontosabb pénzügyi központja, a nemzeti bank tavalyi adatai szerint 14,5 milliárd eurónyi orosz vagyon parkolt svájci számlákon, és évről évre több folyik oda. Például a Putyin-közeli oligarcha, Gennady Timchenko is ott él. (TagesAnzeiger/Zeit)