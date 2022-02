The Times: 400 orosz zsoldos vadászik Kijevben Zelenszkijre és kormányára

Jelenleg több mint 400 orosz zsoldos tartózkodik Kijevben azzal a paranccsal, hogy kutassák fel, és öljék meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és kormánya tagjait - értesült a The Times. A brit lap szerint a rendszeresen orosz állami megbízásokat teljesítő, Putyin elnök egyik legközelebbi szövetségese által irányított Wagner Group zsoldosai öt hete érkeztek Ukrajnába azzal a megbízással, hogy fejezzék le az ukrán vezetést, és ha ez sikerül, komoly bónuszt kapnak.

A Times azt írja, hogy a Wagner Group zsoldosairól szóló információ szombaton délután érkezett meg az ukrán kormányhoz, és néhány órával később, alkonyatkor kijárási korlátozást is vezettek be Kijevben, Vitalij Klicsko polgármester el is mondta, hogy a kijárási tilalomra azért van szükség, hogy könnyebb legyen „orosz szabotőrökre” vadászni.

A brit lap forrása szerint jelenleg 2000-4000 Wagner-zsoldos lehet Ukrajnában, és többségük Afrikából érkezett az országba még januárban. Sokan Ukrajna keleti megyéiben tartózkodnak, kb. 400 zsoldos azonban Fehéroroszország felől érkezve elérte Kijevet, ők vadásznak most az ukrán felsővezetésre. A halállistájukon Zelenszkij és a kormánytagok mellett szerepel Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere és testvére, Volodimir is.