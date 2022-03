Az MNB ügyfelenként 7 millió forintban maximálta a Sberbanktól felvehető betétek és egyéb források összegét

„Az MNB a hitelintézet biztonságos működésének fenntartása érdekében március 2-től 30 napra ügyfelenként 7 millió forintban limitálta a magyarországi Sberbank által kifizethető betétek és más visszafizetendő források összegét” – áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében, amiben azt is írják, hogy február 28-ától a jegybank felügyeleti biztost is kiküldött a hitelintézethez, illetve kiemelik, hogy „a helyzet nincs hatással a magyarországi pénzügyi intézményrendszer egyéb tagjaira, amelyek stabilan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket”.

A közlemény szerint a korlátozás azokat a limitet meghaladó összegeket is érinti, amelyeknél a bank már befogadta a kifizetési megbízást, ám annak teljesítésére még nem került sor. Az intézkedés a bankon belül más ügyfél számlájára történő átvezetésre is vonatkozik, illetve arra az esetre is, ha az ügyfél saját vagy más ügyfél részére befektetési szolgáltatási ügyfélszámlára kívánna pénzt átvezetni.

Azt írják, hogy a jegybanki intézkedésre azért került sor, „hogy a magyarországi Sberbank – az orosz-ukrán válság nyomán az anyabanktól, illetve annak tulajdonosától, az orosz Sberbanktól érkező negatív hatások ellenére – az elkövetkező időszakban is meg tudjon felelni a likviditásra és tőkehelyzetre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek”.

A jegybank február 28-ától felügyeleti biztost rendelt ki a magyar Sberbankhoz, ezt az MNB szerint a hitelintézet tőkéjének és likviditásának, illetve az intézmény működése kapcsán érdekelteknek a védelme indokolta. A közlemény szerint a hitelintézet fiókjai, számlaműveleti lehetőségei szerdától a korábban megszokott módon érhetők el.

A Sberbank Europe AG. fizetőképességi problémáira vonatkozó bejelentése után a magyarországi leánybank kérésére 2022. február 28-tól március 1-ig két bankszünnapot rendelt el. A közleményben hangsúlyozták, hogy ezen időszak alatt az ügyfelek tudják használni a bankkártyájukat és tudnak tranzakciókat végezni, illetve számlájuk is tud beérkező tételeket fogadni, számlaműveleteket azonban kedd éjfélig még nem tudnak kezdeményezni.