Márki-Zay: Minket nem Orbán, hanem egyedül az uniós és NATO-tagságunk véd meg

Mire a színpadra lépett Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt, már nagyjából 5000 ember gyűlt össze a Clark Ádám téren, ahol Vlagyimir Putyin és Oroszország agressziója és Orbán Viktor kormánya ellen tüntetettek az ellenzéki pártok és civilek.

Márki-Zay azzal kezdte a beszédét, hogy a mostani az első olyan alkalom, amikor a fiktív háborúkat vívó Orbán Viktor hirtelen egy igazi háború kapujában találta magát.

A Fidesz-kormány szerinte eddig minden harcot, amit óriásira fújt: elbukott. Elbukta az államadósság elleni harcot: 20 ezer milliárddal több ma ugyanis az államadósság mint volt 2010-ben. A bevándorlás elleni harcot is elbukta, mert miközben gyűlöletkampányt szervezett a menekülteknek, a letelepedési kötvénybizniszen keresztül ezreket engedett be, köztük orosz bűnözőket is. Az illiberalizmus harca is elbukóban van nemzetközi színtéren.

„És ő lenne a nyugodt és biztos vezető, akiben most meg kéne bíznunk?”

- kérdezte a tömegtől a miniszterelnök-jelölt, majd kijelentette, hogy Orbánt mindig csak a lopás érdekelte, és soha nem a magyarok élete.

Orbán felelős azért, ami ma Európában zajlik, fejtegette, mert Putyint kiszolgálta, parancsára elzárta a gázt az ukrajnai magyarok elől, blokkolta Ukrajna NATO-csatlakozását, és tágra nyitotta az országot és ezzel az uniót az ügynökök előtt. A Márki-Zaytól megszokott hullámzás jellemezte a beszédet. Következő gondolatmenete azzal kezdődött, hogy a hatalom szeretete helyett elhozzák április 3-tól a szeretet hatalmát.

Aztán kijelentette: „Nem csinálunk politikát a háborúból. Minden helyes lépést, amit Orbán tesz, támogatni fogunk. Viszont ragaszkodunk hozzá, hogy a hintapolitikát fejezze be és kössön ki Nyugaton. Európa. NATO.” A helyzet jelenleg Márki-Zay szerint ugyanis az, hogy:

„Minket nem Orbán, hanem az uniós és NATO-tagságunk véd meg.”

Fotó: Halász Júlia/444.hu

Aztán visszatért a kiszámíthatatlan miniszterelnökhöz, aki tizenkét évig Putyin pártján állt, most pedig egyik kezével visszatart, a másikkal megszavaz dolgokat - mint például az uniós szankciókat, a Fideszen keresztül pedig a Roszatom európai projektjeinek befagyasztását és a kémbank működésének felfüggesztését.

Szerinte Orbán farizeus, mert őt támadta azért, hogy a NATO-val együttműködne, miközben megszavazta, hogy az unió fegyvereket szállítson Ukrajnába.

Nagy sikert aratott, amikor kérte, hogy Szijjártó Péter küldje vissza Barátság-kitüntetését Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek. Másik példája az volt, hogy nem blokkolta Európában az orosz propaganda kitiltását sem, miközben idehaza támogatja a putyinista narratíva korlátlan áramlását. Erre rákapcsolódva követelte:

„Állítsák le az állami propagandát is. Magyarország az egyetlen hely az unióban, ahol akadálytalanul ömlik az orosz propaganda.”

Vasárnap délutánra újabb tüntetést hirdetett az MTVA székháza elé.

Azt is mondta, hogy szerinte nem lesz nukleáris konfliktus: "Bizakodok. Sokan riogatnak. Úgy gondolom, hogy ez a putyini riogatás csak riogatás. Békét akarunk."

Beszéde végén megköszönte az önkénteseknek, civileknek, önkormányzatoknak, egyházaknak és minden magyarnak, hogy emberségesen segítik a menekülteket. Az emberek érezni fogják ezért a hálát, mert áprilisban az „emberség kormánya váltja az embertelenség kormányát.”