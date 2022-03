Megállíthatatlanul terjed az orosz háborús propaganda a magyar Facebookon

Még csak három napja élesítették, de már 28 ezer megosztásnál és több mint 2,5 millió megtekintésnél tart a „Számok - a baloldali álhírek ellenszere” Facebook-oldal egyik videóposztja. Az még akkor is rettenetesen sok, ha kamuprofilokkal is rásegítenek.

A videón, legalábbis készítői szerint, ukrán hadifoglyok láthatóak, akiket a luhanszki népköztársaság területén fogtak el orosz csapatok.

A fő állítása az anyagnak az, hogy a foglyokkal rendkívül emberségesek az orosz deszantosok, védik, ápolják, és haza is engedik őket a családjaikhoz, ha leteszik a fegyvert - úgyhogy ezt javasolják minden más ukrán katonának is.

Már a második képkockától kezdve gyanús, hogy megrendezett jelenet zajlik a kamerák előtt. Néhány felsorakoztatott, eltakart arcú egyenruhást látunk, akikkel az orosz őrmester közli, hogy hol vannak épp (a Luhanszki Népköztársaságban). Épp letették a fegyvert, közlik velük - ha esetleg elfelejtették volna -, ezért nincsenek veszélyben.

„Megvédjük önöket, minden szükséges információt megkapnak, orvosi ellátásban is részesülnek, és telefonálhatnak is” - mondja az őrmester, miközben a háttérből is kamerázzák a jelenetet.

A katonák a következő képen levest kanalaznak, ukrán felségjelzésük jól látható egyenruhájukon. Aztán tollat és papírt kapnak: felírják panaszaikat, és hogy még mire van szükségük, majd egyikük elmondja, hogy bánhattak volna velük rettenetesen is, ehelyett emberségesek velük az orosz bakák.

Az őrmester megkérdezi egyiküktől, van-e családja, és tudja-e a számukat fejből, mert most felhívhatja őket, és elmondhatja nekik, hogy hazatérhet.

Az utolsó képkockán egy üzenet áll: Ukrajna nyolc éve pusztul, „a majdani véres puccs óta”, de az ukrán nép most visszakaphatja önrendelkezését, és hatalmát saját országában, amint az amerikaiak végre elhagyják az országot, és véget ér a háború.

A videónak, bár magyarul van feliratozva, ukrán katonák a célzottjai. Az üzenet: adják meg magukat az orosz csapatoknak, mert akkor békében hazatérhetnek családjaikhoz. A Lakmusz a bárki számára hozzáférhető InVID Verification Plugin segítségével ellenőrizte a videó forrását, és az valóban az orosz állami Russia Today (RT) csatornáján jelent meg. (Az RT sugárzását az Európai Bizottság vasárnapi döntésével felfüggesztette az unión belül, de Youtube-on még elérhető.)

Bár a videó végén jelölték a forrást, úgy vágták meg a képet, hogy az RT logó már ne látszódjon a képen. Az eredeti videó néhány órával a magyar előtt jelent meg a Youtube-on.

Háborús helyzetben természetes, hogy a felek információs harcot is vívnak egymással, és nyilvánvalóan ukrán oldalról is vannak befolyásolási és manipulációs kísérletek is. A „Számok” esetében az a feltűnő, hogy

a hivatalos putyinista propagandát összekapcsolják Orbán dicsőítésével, ideológiai-világnézeti alapon támadják a Brüsszelből kitartott baloldalt, és posztjaikat terjesztik kormánypárti oldalak is. A „Számok - a baloldali álhírek ellenszere” oldal 2020-ban jött lére, sokáig mezei fideszes véleményoldalként kezelték a kritikus és kormánypárti lapok is, pedig nem ma kezdték a oroszbarát propaganda terjesztését, csak most magasabb fokozatba kapcsoltak. Saját honlapjuk és Youtube-fiókjuk is van, bár utóbbi nézettsége eltörpül a 90 ezres Facebook-oldaluk mellett.

Eredetileg csak egy hőbörgő fideszes blogra emlékeztettek. Az orosz vonal csak fokozatosan, egy évvel ezelőtt kúszott be a fideszes bejegyzések közé: akkor egy olyan videót posztoltak Youtube-csatornájukon, ami a „paksfóbiásoknak” üzen egy Hír TV-s tudósítást idézve arról, hogy „Svédországban elfogyott az áram.” (Nem fogyott el.)

Aztán tavasszal hirtelen megugrott az orosz propagandaanyagok száma: a fideszes, trumpista videók mellé elkezdtek Putyin-beszédeket feltölteni - néhány hónap alatt legalább 10-et - és mindet feliratozták is magyarul. Aztán amikor az események felpörögtek, nagyon elkezdték futtatni az anyagokat. Putyin fenyegető beszéde, amit két hete a NATO-nak címzett, már 2,5 millió profilhoz jutott el. Egyik bejegyzésükben Orbánt és Putyint közösen éltették, mint akik együtt vallják, hogy az anya nő, az apa férfi.

Múlt héten ledobták ezt:

„14 000 ártatlan embert öltek meg az ukránok TANKOKKAL. Odesszában elevenen elégettek 70 embert a szakszervezetek házában!” - írják. Majd jön a következő poszt a tankokkal gyilkolászó Zelenszkijről:

A háború kitörése után azt írták, Ukrajnában népirtás zajlik, az orosz sereg pedig csak katonai infrastruktúrákat támad - mindez tökéletesen összevág a hivatalos orosz propagandával. Impresszumukban a következő áll: „Az oldal a szokásos megjelenésűtől eltérő formátumú blog. Nem esik a 2010. évi CIV törvény hatálya alá, mivel annak 1.§ 1.*-ban meghatározott feltételei nem teljesülnek, így nem végez médiaszolgáltatást.”

Meg sem próbálták magukat regisztrálni a médiahatóságnál, ami azért érdekes, mert a hatóság semmilyen jogalapon nem tudná őket felelősségre vonni álhírek vagy propaganda terjesztése miatt.

A cél bizonyosan az, hogy egyetlen azonosítható személyt se lehessen az oldalhoz kötni. A „Számok - a baloldali álhírek ellenszere” oldalt eddig a média mégis teljesen átlagos véleményoldalként kezelte. A Telex (Lájkbajnokság), valamint a Mandiner és a Nézőpont Intézet (Like Fight) rendszeresen beszámolt arról, hogy a jobboldali/fideszes véleményvezérek, Deák Dániel és Rákay Philip mellett milyen sokan osztják meg posztjaikat. Az oldal gyakorlatilag minden héten a legtöbbet megosztott jobboldali profilok között emlegették őket. Ez hetente több tízezer megosztást jelent. A múlt héten 97 ezret.

Beépültek a fideszes médiába. Az állami banki hitelből felvásárolt TV2 Tények riportjában is idézték őket egy önálló riportban:

A Mészáros Lőrinc pénzéből működő Pesti TV pedig egyenesen szakmai együttműködést (!) kezdett az oldallal tavaly ősszel, méghozzá annak reményében, hogy végre ne csak véleményekkel, de tényekkel és számadatokkal is bombázhassák a nézőket (a Kremlből). Szakmai együttműködést egy olyan oldallal, aminek azonosítható gazdája sincs.

Huth Gergely tévéje nagy lendülettel jelentette be az együttműködést 2021 őszén: „mostantól tényekkel verjük szét a baloldal hazugságait.” Azóta minden héten három újságírót hívtak be, hogy kommentálják a „Számok” propagandavideóit, de soha egyetlen élő ember nem jelent meg az oldal szerzői közül.

A válság előtti hetekben már az orosz helyzetről volt szó a műsorban: Putyin után Lavrov beszédét idézve ekézték a NATO-szövetségét, Trombitás Kristóf műsorvezető pedig tankönyvszerűen mondta fel a Kreml narratívát. Íme - 4:00 után -

Putyin, aki normalitásból példát mutat a Nyugat számára:

A háború harmadik napján is, múlt vasárnap is „Számok” Putyin-videójával indult a műsor. Itt megnézhető. A vendég Szilvay Gergely mandineres gender- és LMBTQ-szakértő és az origós Kovács András voltak.

A műsorvezető mellett egy állandó vendége van a műsornak: Magyari Sándor, aki a jobboldali undergroundban is ismeretlen posztok.hu alapítója. Az nem derült ki, mivel vívta ki magának a szereplés lehetőségét, hiszen a posztok.hu-nak még impresszuma sincs.

Hétfő délután kérdéseket küldtünk a Pesti TV-nek, hogy pontosan mi az együttműködés háttere, kivel állnak kapcsolatban, és nem találják-e aggályosnak, hogy orosz állami propagandát terjesztenek háború idején. Még várjuk a válaszukat.

Néhány napja az Átlátszó is részletesen beszámolt róla, hogy már a háború előtt megkezdték az oroszok a magyar nyilvánosság hangolását az invázióra. A Pesti TV-n is, ahol Jeszenszky Zsolt Politikai Hobbista című műsorában a hadmérnök Mernyó Ferenc fejtegette hosszan, hogy ukrán nép és kultúra nem létezik, az csak egy orosz nyelvjárás.

A harcok kirobbanása után már egészen meghökkentő látni, milyen magától értetődő módon közvetítette az állami média a putyini narratívát:

A közmédia a háború után sem váltott hangnemet. Arra, hogy a beszélő fejeik miként tették magukévá a Kreml narratíváját, ebben a cikkben hoztunk példákat.

Hogy miként ismerhetjük fel vagy térképezhetjük fel, hogy egy videó valamelyik propagandacsatornáról származik, arról a Lakmuszon Zöldi Blanka írt részletesen.