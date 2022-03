400 forintos euró közeleg, még jobban elszállhat az infláció

Hamarosan jó eséllyel 400 forint lesz egy euró. Sajnos ebbe az irányba szerdán is tettünk nem is egy, hanem több lépést. A cikk írásakor éppen 382,5 forint volt az euró, de kora délután 382,9 forintos áron is kereskedtek az euróval, ami a legújabb csúcs. A szerda reggeli kereskedés még 377 forintról indult.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője a hvg.hu-nak azt mondta: a gyengülés elsősorban a régiós devizákat érinti, nem általában a feltörekvő piacot. Amíg a forint, a zloty és a cseh korona az orosz támadás előtti szintekkel összehasonlítva 7-9 százalékot gyengült a dollárhoz képest, a török líra és a dél-afrikai rand esetében ez 3 százalékos, a dél-amerikai devizáknál pedig mindössze fél százalékos a veszteség.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke még kedden, miután a forint nagyon gyors ütemben gyengült, azt közölte a Reutersszel, hogy a jegybank bármire kész, hogy megállítsa a forint árfolyamának az esését. Az biztos, hogy a forint gyengülése gyorsan átmegy majd az árakba is, vagyis tovább gyorsulhat az infláció.