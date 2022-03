A háború a hetedik napon sem pihen meg

Nem tudok jó reggelt kívánni, jó napot, vagy estét, mert vannak, akik számára ez a nap az utolsó - idézzük Zelenszkijt.

Már nyíltan lövik az ukrán lakosságot

Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Az oroszok eddig megpróbálták kímélni az ukrán lakosságot, de láthatóan most stratégiát váltanak - többek között ez derült ki a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tájékoztatójából. Az oroszok tervei eddig nem váltak be, ezért most megpróbálják a polgári célpontok pusztításán keresztül rávenni az ukrán lakosságot, hogy ők maguk kényszerítsék ki a Putyin által sürgetett rezsimváltást, amit nem tudtak elérni eddig.