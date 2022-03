Automatikus kifizetést ígér az OBA a Sberbank-betéteseknek

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) ígérete szerint hamarosan megkezdik a Sberbank betéteseinek kártalanítását. Mint megírtuk, a Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt az MNB is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét, és elrendelte annak végelszámolását.

A kártalanítás rendelkezésre bocsátása érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról személyre szóló értesítést küld a betétes Sberbanknál bejelentett állandó lakcímére, illetve székhelyére



- közölte az OBA. Fő szabály szerint legfeljebb 100 000 eurónak (37 millió forint)

megfelelő forintösszegig fizetnek kártalanítást.

Az MNB szerda reggel azt közölte, hogy a betétesek előtt 3 út van: ha van másik bankban számlájuk, akkor ezt jelezni kell majd az OBA-nak, vagy új számlát kell nyitni egy másik bankban (ezeket a kifizető bankokat kijelölik), vagy postai kézbesítést is lehet választani. Az OBA és az MNB honlapján is részletesebb tájékoztatás várható. A Sberbank fiókjai továbbra is zárva vannak, bankautomatái nem működnek.

A magánszemélyek mellett a vállalkozások, egyesületek, alapítványok betéteire is vonatkozik a védelem, beleértve a külföldön élőket és a külföldieket is. Nem utalja a nyugdíjakat márciusban a Magyar Államkincstár sberbankos számlákra, hanem postázza, ha azt a nyugdíjasok kérik. Az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok szintén részesülnek elvileg az OBA-védelemben (Angyalföldnek például van számlája a banknál). A 24.hu arról írt, hogy az Opten céginformációs rendszer adatai szerint 16 ezer magyar vállalkozásnak van számlája az orosz pénzintézetnél, közülük 6 ezer cégnek kizárólag ennél a banknál.

A Sberbank számos nagy beruházást finanszírozott az elmúlt években Magyarországon, például a Grand Hotel Tokaj nevű ötcsillagos luxusszálloda építését, amit az Orbán-kormány megtolt 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással. A szálloda tulajdonosa itt is eredetileg Szepesi Richárd NER-vállalkozó volt, de most már a kormánnyal szintén remek viszonyt ápoló Jellinek Dániel neve áll a cégháló végén.

Az OBA fő feladata, hogy egy tagintézet tevékenységi engedélyének visszavonását vagy felszámolásának elrendelését követően a jogszabályban előírt határidőn belül kártalanítsa a biztosított betéteseket főszabály szerint betétesenként és tagintézetenként 100 ezer euró kártalanítási összeghatárig. Az OBA 1993-as alapítása óta 2019-ig 17 hitelintézet betéteseit kártalanította, összesen 267 milliárd forint összegben.