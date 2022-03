Az amerikaiak szerint Kína tudta, hogy Oroszország háborúra készül

Egy nyugati hírszerzési jelentés szerint vezető kínai tisztviselők február elején az kérték orosz partnereiktől, hogy Oroszország ne rohanja le Ukrajnát a pekingi téli olimpia vége előtt, írja a New York Times több amerikai kormánytisztviselőre és egy európa tisztviselőre hivatkozva. Ez a jelentés egyben arra is utal, hogy a kínai vezetés valamilyen mértékben tisztában volt Vlagyimir Putyin háborús terveivel vagy szándékával az orosz invázió múlt csütörtöki kezdete előtt is.

Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping 2022. február 4-én, a pekingi téli olimpia előtti találkozójukon. A New York Times forrásai azt nem akarták elárulni, hogy vajon ők maguk egyeztettek-e arról, hogy Oroszország csak az olimpia után rohanja le Ukrajnát. Fotó: ALEXEI DRUZHININ/AFP

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi olimpia megnyitója előtt, február 4-én Pekingben tárgyaltak, a találkozóról kiadott ötezer szavas közleményükben "határtalanként" jellemezték a két ország barátságát, elítélték a NATO bővítését, és közölték, hogy ők együtt teremtenek majd "igazi demokrácián" alapuló új világrendet.

A kínai és orosz tisztviselők között az invázió halasztásáról zajló üzenetváltásról szóló hírszrezési értesülés a Times beszámolója szerint titkosított, azt egy "nyugati hírszerzés" szerezte be, és az azt ellenőrző tisztviselők hitelesnek találták, mi több, az Egyesült Államok köröztette is a szövetséges kormányoknál, amikor Putyin esetleges ukrajnai agressziójáról egyeztettek. Az iratot ismerő egyik tisztviselő szerint maga az üzenetváltás nem utalt arra, hogy közvetlenül Putyin és Hszi egyeztettek volna az invázió későbbre halasztásáról. Egy másik tisztviselő a hírszerzési módszerek védelmében teljes egészében megtagadta, hogy bármi további részletet eláruljon az üzenetváltásról.

Vlagyimir Putyin február 21-én, a Pekingi olimpia zárónapja után egy nappal rendelte el nemzetbiztonsági tanácsa az orosz állami tévében - mint utóbb kiderült, felvételről - közvetített beszédében, hogy az orosz csapatok vonuljanak be Ukrajna szakadárok kezén lévő részére, majd február 24-én indította el Ukrajna teljes körű lerohanását.