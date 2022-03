Kleptofogó néven alakított nyomozócsoportot az amerikai igazságügyi minisztérium

KleptoCapture (Kleptofogó) néven több amerikai ügynökség munkatársait összefogó műveleti csoport létrehozását jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium. A kleptofogók, akik szankciószakértőkból, vámtisztekből, korrupcióelhárítókból, vagyonlefoglalási és pénzmosás elleni szakértőkből, adónyomozókból, nemzetbiztonsági nyomozókból, illetve a külföldön levő bizonyítékok begyűjtésének szakértőiből állnak össze, az orosz oligarchák külföldön tárolt, vagy oda menekített vagyonának felkutatása és lefoglalása lesz.

Vlagyimir Putyin (jobbra) Igor Szecsinnel, aki egy személyben testesíti meg a Putyin-közeli hatalom két nagy csoportját, az erőszakszervezetekből érkező szilovikikat, és a Rosznyefty vezetőjeként az oligarchákat is. Fotó: ALEKSEY NIKOLSKYI/Sputnik via AFP

A csoportot a manhattani szövetségi ügyészség egyik veterán korrupciós ügyésze vezeti majd.

"Ti, akik korrupcióval, vagy a szankciók kijátszásával támogatják az orosz rezsimet: meg fogunk fosztani biztos menedékeitektől, és el fogunk számoltatni" - üzente Lisa Monaco, az amerikai igazságügyi miniszter helyettese. "Oligarchák, figyeljetek: minden rendelkezésre álló eszközt bevetünk bűnös úton szerzett javaitok befagyasztására és lefoglalására" - mondta.

A háború kitörése óta egyre nagyobb a nemzetközi nyomás, hogy a rezsimmel együttműködve hatalmas vagyonokat felhalmozó oligarchákra is lecsapjanak, foglalják le Putyin támogatóinak luxusjavait. "Minden követ felforgatunk majd, hogy kinyomozzuk, letartóztassuk és bíróság elé állítsuk mindazokat, akik bűnös üzelmeikkel lehetővé teszik az orosz kormánynak, hogy folytassa igazságtalan háborúját" - közölte Merrick Garland igazságügyi miniszter.

A minisztérium közleménye szerint a szankciók, illetve a bankok elleni korlátozások kijátszására tett kísérleteken kívül azok ellen is eljárást indítanak, akik "kriptovalutával próbálják kijátszani a szankciókat, vagy próbálják tisztára mosni korrupcióból származó vagyonukat". Korábban demokrata szenátorok egy csoportja levélben hívta fel a figyelmet, hog a kriptoipart is kényszeríteni kell, hogy végrehajtsa az oroszország elleni szankciókat, mivel az ilyen "digitális javakkal meg lehet kerülni a hagyományos pénzügyi rendszert, ezáltal egyre inkább a szankciók kijátszásának eszközévé válhatnak". (Via Bloomberg)