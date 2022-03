MNB: minden Sberbank-betétes megkapja a pénzét

"Mindenki nyugodt lehet, mindenki megkapja a pénzét a 37 millió forintos határig. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) végzi a dolgát, 1993-as alapítása óta 2019-ig 17 hitelintézet betéteseit kártalanította, összesen 267 milliárd forint összegben" - nyugtatta a magyarországi Sberbank ügyfeleit Kandrács Csaba, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke.

Mint megírtuk, a Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt az MNB is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. A jegybank alelnöke szerint a betétesek előtt 3 út van: ha van másik bankban számlájuk, akkor ezt jelezni kell majd az OBA-nak, vagy új számlát kell nyitni egy másik bankban (ezeket a kifizető bankokat kijelölik), vagy postai kézbesítést is lehet választani. Az OBA és az MNB honlapján is részletesebb tájékoztatás várható.

Kandrács Csaba elmondta: az MNB-nek elfogytak az eszközei a Sberbank megmentésére, mert a Sberbank osztrák anyacége is felszámolás alá került, így pedig egyértelmű lett a likviditási és tőke probléma. "A bank partnerei elfordultak, bizalmi válság alakult ki, elindult egy negatív spirál" - fogalmazott. Szerinte egy jól működő bank volt, de az orosz-ukrán háború miatti nemzetközi szankciók nagyon súlyosan érintették a pénzintézetet. Biztos abban, hogy a felszámolás során gazdát fog találni a Sberbank, így további kártérítés várható. Kandrács szerint a többi magyarországi bank stabilan működik, más orosz pénzintézeteknek pedig nincs jelentős tevékenységük Magyarországon. A horvát és a szlovén érdekeltségnél egy másik piaci szereplő átvette a helyi leánybankot, a magyar jegybank viszont nem talált olyan magyar szereplőt, akinek kellett volna a Sberbank-csomag.

Azt a Portfolio teszi hozzá: a sajtótájékoztatón nem derült ki, mekkora betétállományt kell kártalanítania az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA). 2020 végén 356 milliárd forintos betétállománnyal rendelkezett a Sberbank Magyarországon, de nem tudni

egyrészt, hogy 2022 februárjáig ez mennyivel nőtt, az elmúlt napokban pedig az orosz-ukrán háború, illetve az Oroszország elleni szankciók hatására ez mennyivel csökkent (hiszen pl. bankkártyával a szerződés szerinti limit erejéig lehetett pénzt felvenni),

másrészt azt sem tudni, hogy ebből mennyit tesz ki a 100 ezer euró feletti rész, illetve a kártalanításra nem jogosultak betétei.

A Sberbank egész Európából kivonul. "A csoport leánybankjainak rendellenes pénzkiáramlással, valamint az alkalmazottak és a fiókok biztonságát fenyegető veszélyekkel kell szembenéznie. Az orosz központi bank vonatkozó utasítása miatt a Sberbank nem lesz képes likviditást biztosítani európai leányvállalatainak" - áll a pénzintézet közleményében.

Az Ukrajna elleni orosz háború miatt amerikai, uniós és brit szankciók hatálya alá került állami tulajdonú bank közölte, hogy leánybankjai magas tőketartalékkal és eszközminőséggel rendelkeznek, az ügyfelek betétjeit pedig a helyi jogszabályoknak megfelelően biztosították. A Sberbank szerint eszközei elegendőek ahhoz, hogy valamennyi betétest kifizessék.

Szerdán vált ismertté, hogy az osztrák Pénzpiaci Hatóság (FMA) az Európai Központi Bank kérésére betiltotta a Sberbank Europe AG üzleti tevékenységét. A bank számára külső könyvvizsgálót jelöltek ki.

Február 28-án a Cseh Nemzeti Bank megkezdte a Sberbank csehországi leányvállalata engedélyének visszavonását. Az EKB ugyanezen a napon jelentette be a Sberbank Europe AG, valamint horvátországi és szlovéniai leányvállalat likviditási problémák miatti csődkockázatát. Az EU Egységes Bankszanálási Testülete 24 órás moratóriumot rendelt el a Sberbank Europe AG (Ausztria), Sberbank d.d. (Horvátország) és a Sberbank banka d.d. (Szlovénia) esetében.