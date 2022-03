Oroszország légifolyosó biztosítását kéri Bulgáriától

Az orosz kormány szerint 3500 orosz turista ragadt kint Bulgáriában, akik az Európai Unió repülési tilalma miatt nem tudnak hazatérni. Az orosz kormány arra kéri Bulgáriát, hogy biztosítsanak egy légi folyosót az országukban rekedt oroszoknak.

A bolgár turizmusért felelős miniszter, Hriszto Prodanov beszélt az orosz állami turisztikai ügynökség vezetőjével, de egyelőre nem állapodtak meg a légi folyosó biztosításáról, hiszen az szembe menne a közös Európai Uniós döntéssel, miszerint orosz gépek nem repülhetnek be az EU területére. Továbbá a bolgár kormány az orosz turisták számáról is máshogy vélekedik, szerintük csak hatszázan vannak regisztrálva az országukban. Nekik a vízumuk lejárta után is biztosítanak szállást, amíg döntés nem születik a légi folyosó ügyében. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy sokuk nem fér hozzá a pénzéhez, hiszen a szankciók következtében az orosz bankszámlák zárolva vannak.

Az orosz turisztikai ügynökség számítása szerint 150 000 orosz állampolgár tartózkodik külföldön. (Novinite)