Több mint 21 ezer gyerek esetében adtak be kérelmet, hogy halaszthassák az iskolakezdést

Összesen 21 353 kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz (OH) a január 18-ai határidőig a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében – írja a Népszava. Az OH azt közölte, a kérelmek többségét már elbíráltak, és 98 százalékban helyt adtak a szülők kérelmének.

Első osztálysok aa hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, 2012 Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A hatéves kortól kötelező iskolakezdés, valamint az iskolaérettségi vizsgálatok új szabályai 2020 januárjában léptek életbe. Ha az óvópedagógusok vagy a szülők úgy látják, hogy egy hatéves gyereknek jobbat tenne, ha még egy évet óvodában maradna, akkor a szülőknek az Oktatási Hivatalnál kell kérelmezniük azt.



A változtatást sokan kritizálták, mivel fennáll a veszélye, hogy emiatt sok kisgyermek éretlenül kezdi el az első osztályt, aminek hosszabb távon súlyos következményei lehetnek. Ráadásul a Szülői Hang Közösség friss felmérése szerint a kérelmek elbírálása nem egységes, az OH megyénként másként jár el. Az esetek 11 százalékában a szülőket nem hallgatták meg részletesen, ami nagyobb arányú visszautasításhoz vezetett.

Az új iskolaérettségi eljárást korábban alaptörvényellenesnek ítélte meg az Alkotmánybíróság, illetv az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is.