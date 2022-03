Világhírű támogatókkal indult kampány a nyugati magyarok szavazataiért

A napokban indult el a Magyar Tavasz nevű oldal, ami a nyugati világban élő magyarokat buzdítja szavazásra. Kampányvideóval, bürokratikus tudnivalókkal igyekeznek a készítők rávenni az amerikai és nyugat-európai magyarokat, hogy regisztráljanak, és utána szavazzanak az áprilisi parlamenti választáson.

Az oldal és a kampány mögött egy frissen bejegyzett amerikai szervezet, az Action for Democracy áll. A szervezet egy világraszóló kampánysorozatra készül a progresszív-liberális tábor mozgósítására a hatalmon lévő illiberális rezsimekkel szemben. Most a magyar, az ősszel a brazil, jövőre pedig a lengyel választásra koncentrálnak.

Az Action for Democracy vezetője Korányi Dávid, aki Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója volt, mostanában pedig Karácsony Gergelynek is dolgozik, a főpolgármester nemzetközi kapcsolatait szervezi.

Korányiék hétfőn indították a Magyar Tavasz oldalt, szerdán már a kormánypárti sajtó több cikkben is beszámolt arról, hogy gyanúsan jó lakásban él New Yorkban - ahol egyébként a feleségével, a világszerte ismert modellel, Mihalik Enikővel lakik. A főpolgármesteri hivatal a cikkekre válaszul kiadott egy közleményt, miszerint titkosszolgálati módszerekkel figyelte meg a magyar kormány Korányit Amerikában. Korányi héten indított választási kampányáról nincs szó sem a kormánypárti cikkekben, sem pedig a főpolgármesteri közleményben.

A kampány logója

A Magyar Tavasz kampány részeként a nyugat-európai nagyvárosokban választási bulikat is szerveznek majd, hogy ezzel is szavazásra motiválják az ott élőket. Korányi azt mondta lapunknak, hogy nagyon kevésnek tartja, hogy 2018-ban csak 55 ezer külföldön élő, de állandó magyar lakcímmel rendelkező magyar szavazott. Szerinte ha idén már százezren szavaznának közülük, az nagyon fontos körzetek végeredményét is befolyásolhatná a várhatóan szoros verseny miatt.

Korányi szerint lehetséges, hogy Magyarországon belül is támogatnak majd kezdeményezéseket, például a kormánypárti sajtó vidéki fölényének ellensúlyozása érdekében.



A szervezkedésnek különös hangsúlyt ad az Action for Democracy tanácsadó testülete. A tagok között van Francis Fukuyama, Timothy Garton Ash, Anne Applebaum és Timothy Snyder történészek - politológusok; Wesley Clark tábornok, a NATO egykori katonai parancsnoka; Eleni Kounalakis volt budapesti USA nagykövet; David Miliband volt brit külügyminiszter; Rafal Trzaskowski varsói polgármester és Simon Cheng Hong Kong-i emberjogi aktivista is. A névsor azt sugallja, hogy komolyabb erők és pénzek is megmozdulhatnak a szervezet támogatására.