Egymillióan hagyták el Ukrajnát, százezren menekültek Magyarországra

Jó reggelt! Ez itt a valóság, bár sokszor olyan, mintha egy filmben élnénk. Nem vagyok pszichológus, csak egy hírlevélíró, de ha szabad kettőt tanácsolnom: egy ilyen lélektanilag is terhelő helyzetben sokat tud segíteni, ha elmondjuk az érzéseinket a hozzánk közel állóknak, akkor is, ha reflexből az jön, hogy inkább ne is beszéljünk róla. Másrészt érdemes néha kiszellőztetni a fejet, sétálni egy jót vagy sportolni valamit. Aztán úgyis utolérnek a hírek.

HARCTÉR

Fotó: EMMANUEL DUPARCQ/AFP

Elkezdődött az Ukrajna elleni invázió második hete, néhány fontosabb fejlemény percről percre tudósításunkból:

Négy nagy robbanás rázta meg Kijevet csütörtökre virradóra. A főváros nagy része fűtés nélkül maradhat.



Megvan az első nagyobb város, amit bevettek az oroszok. A herszoni polgármester el is mesélte, milyen szabályokat vezettek be a megszállók.



Harkivot éri a legsúlyosabb orosz támadás, de Mariupol is folyamatosan tűz alatt. van.

Az oroszok 498 áldozatot ismertek el, az ukránok szerint legalább 7000 orosz halt meg.

Egymillió menekült hagyta el Ukrajnát.



Csütörtökre halasztották az ukrán-orosz tárgyalások újabb fordulóját, amin a hírek szerint szóba kerülhet a tűzszünet is.