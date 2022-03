Elkezdődött az Ukrajna elleni invázió második hete

Az AFP beszámolója szerint a dominikai kormány jelentette be szerdán, hogy az oroszokra kivetett utazási korlátozások miatt mintegy 15 ezer orosz turista nem tudott hazautazni a karibi szigetről.

A kormány közölte azt is, hogy megállapodtak a szállodaláncokkal, hogy oldják meg a turisták elhelyezését, amíg nem sikerül megoldást találniuk. Közel 1900 ukrán turista is van a szigeten, ők is maradhatnak a szállodáikban, amíg nem derül ki, hogyan szállítsák őket haza.