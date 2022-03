Fogyóban a víz, az élelem, folyamatos a bombázás Mariupolban

"Már két napja nincs világítás, fűtés, víz, és most már alig marad étel" - nyilatkozta a 27 éves IT-fejlesztő, Maxim, aki a nagyszüleinél húzta meg magát. Ő még azelőtt teletöltötte a kádat, hogy megszakadt volna a vízszolgáltatás, de "jó ha öt liter maradt". Maxim az orosz invázió kezdetén költözött nyolcvanas éveikben járó nagyszüleihez, de már nem is a lakásban, hanem a folyosón húzzák meg magukat a folyamatos bombázás miatt.

Ukrán zászló lobog 2022, március 1-én Mariupol külterületén az ukrán erők egy hátrahagyott táborhelyén. Fotó: IVAN RODIONOV/Sputnik via AFP

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön arra szólította fel a város polgári lakosságát, hogy egy humanitárius folyosón át hagyják el a települést. A mariupoliak szerint ez lehetetlen, mert közben egy percre se szünetel a bombázás, esélyük sincs kimozdulni rejtekhelyeikről.

A városban a kommunikációs hálózat is összeomlott, még egymást se érik el. A BBC is csak nagyon sok próbálkozás után tudott néhányukkal beszélni. Reggel elérték Szergij Orlovot, a város polgármesterét, aki szerint már a szennyvízhálózat is összeomlott. "Mind a tizenöt fő villamosvezetékünk szétszakadt. Teljesen elvágtak minket, elpusztítanak a tüzérséggel. Egyedül gáztartalékaink maradtak" - mondta.

Orlov szerint Mariupol ugyan még ukrán kézen van, de már utcai harcok zajlanak az elővárosokban, és "humanitárius katasztrófa fenyeget". A polgármester még a saját szüleit és a bátyját se tudta elérni, akik egy különösen súlyosan bombázott lakónegyedben élnek.

Az utcai harcok hírét az aktivista Dmitró is megerősítette, az ő rejtekhelyéről folyamatos puskaropogást hallani. Puskaropogásról számolt be a 44 éves mérnök Alekszander is, aki szintén azon aggódik, hogy kifogynak az élelemből. "A közeli boltban még van némi kenyér, de nem tudjuk, mikor fogy el. Mi lesz, ha kifogy a víz, mi lesz, ha lemerül a telefonom? Nem lesz semmilyen kapcsolatunk a külvilággal" - mondta.

A kommunikációs kapcsolat megszűnte az ország más részeibe szakadt mariupoliaknak is nagyon megterhelő. A Kijevben élő Alina Hrydina szerda reggel óta hiába próbálja elérni szüleit, akikkel akkor beszélt utoljára. Ők hívták, hogy boldog születésnapot kívánjanak a testvérének. "Láttam pár képet online, amelyek alapján a város centruma, ahol élnek, még rendben volt, nem lángolt. Ez az egyetlen gondolatom, ez a remény, amibe kapaszkodom" - mondta.