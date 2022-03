Gulyás Gergely úgy emlékszik, nem folytattak keletre és nyugatra kilengő hintapolitikát

A miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón megkapta a kérdést, hogy Ukrajna lerohanása után Putyin elnök partnere-e Magyarországnak.

Gulyás Gergely a válasz előtt vett egy nagy levegőt, majd azt mondta, azt a döntését, amivel egy másik ország ellen háborút indított, elítélik, Oroszország viszont Európa számtalan országának gazdasági partnere, mert nem biztosítható nélküle a nyersanyagellátás. „Eddig se szerelmi kapcsolat volt, hanem érdekkapcsolat” - jelentette ki Gulyás.

De azt a kérdést is megkapta, hogy a háború után folytatja-e a kormány a „keletre és nyugatra is kilengő hintapolitikát”. A miniszter szerint nem volt ilyen: „Szerintem mi nem folytatunk keletre és nyugatra is kilengő hintapolitikát, mert mi a nyugati szövetségesi rendszernek részei vagyunk”- válaszolta Gulyás, majd félreértésnek nevezte, hogy hintapolitikát folytatnának, hiszen Németország és Franciaország is kereskedik az oroszokkal.



Pedig másfél héttel a háború kirobbanása előtt Orbán Viktor az évértékelőjében még azzal büszkélkedett, hogy külön magyar modellt fejlesztettünk ki az orosz kapcsolatokra: „De az elmúlt években én is beláttam, hogy az Európai Unió külpolitikai irányvonalát nem tudjuk megváltoztatni, és így felesleges vitatkozás helyett inkább kidolgoztunk és működtetünk egy magyar modellt. NATO- és európai uniós tagok vagyunk, és közben kiegyensúlyozott politikai viszonyt és gazdasági kapcsolatokat ápolunk Oroszországgal. A magyar példa bizonyítja, hogy ez lehetséges.”