Két és fél hete kitartóan tiltakoznak a sztárjkjoguktól megfosztott tanárok

Harmadik hete tart a tanárok polgári engedetlenségi mozgalma, minden egyes nap több iskola pedagógusa tagadja meg egy napra a munkát, hogy így tiltakozzanak a kormány február 11-i rendelete ellen, amely olyan feltételeket szab a tanársztrájkhoz, amikkel gyakorlatilag láthatatlanná teszi, ellehetetleníti azt.

Az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskolában ma 30 tanár állt bele a polgári engedetlenségi akcióba, hét további kollégájuk pedig szolidaritást vállalt velük:



„Ma bár nem fogunk könyvet a kezünkben, nem adminisztrálunk a Krétában, és nem megyünk be az osztálytermekbe, nagyobb leckét adunk demokráciából diákjainknak, mint ezer könyv, vagy tízezer tanóra” - írják közleményükben. „A mai napon példát mutatunk bátorságból, függetlenségből, hazafiságból, hogy a jövő zálogai is bátran állhassanak majd ki magukért, ha szükségesnek érzik.”

A budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskolában 27 pedagógus tagadta ma meg a munkát, további kilencen írtak alá támogatói nyilatkozatot:

„Hisszük, hogy széles szakmai-társadalmi összefogással és szolidaritással a diskurzus létrejöhet, az iskolák szabadsága visszaszerezhető, a tanári hivatás presztízse megmenthető és európai szintűre emelhető, így elsősorban tanítványaink és a következő generációk érdekeit szem előtt tartva cselekszünk.”

A Nőtincsi Általános Iskolában Kovács Anna egymagában vállalta be a részvételt. A tanárnő nyilatkozatában leírja, tavaly év szeptemberében kezdett el tanítani, első diplomáját pénzügy szakon szerezte, később döntött a tanári szakma mellett. „A tanári diploma megszerzése (közben is) és utána is még évekig hezitáltam, hogy elmenjek-e tanítani, mert nem láttam biztosítva előbb saját, utóbb (részben egyedülálló szülőként) családom megélhetését a tanári pályán oly mértékben, amire mondjuk talán a szerény, tisztességes jelzőket használnám.”

„Úgy érzem, sokan vannak hozzám hasonló helyzetben a tekintetben, hogy vagy még nem, vagy már nem »engedhetik« meg magunkat azt a hivatást, amit örömmel, elkötelezettséggel és belső hangjuk szerint jól végeznének. Úgy gondolom, nagyon sok értékes ember hiányzik a mai magyar oktatásból, és ennek az oka sok más mellett anyagi természetű is. De mégsem a fizetésemelésért teszem ezt elsősorban. Sőt. Szeptemberben, amikor elkezdtem tanítani, az anyagiakkal már számot vetettem és annak fényében hoztam meg az akkori döntésemet. Tudom ugyanakkor azt is, hogy mások is dolgoznak sokat és keresnek esetleg keveset. Miattuk is teszem. Mindannyiunkért. Hogy becsüljük meg magunkat. És egymást is. És természetesen teszem ezt a tanulókért is. Hogy valamennyi család gyermeke magas színvonalú, modern oktatásban részesülhessen.”

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban 11 pedagógus tiltakozott ma, hárman szolidaritási nyilatkozatot írtak alá:

Úgy tudjuk, az engedetlenségi akcióhoz csatlakoztak még tanárok az Újlaki Általános Iskolából és a vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskolából is.

Pécsett a két nagy pedagógus-szakszervezet tüntetésen tiltakozik a rendelet ellen délután fél öttől, ide nem csak pedagógusokat, de szülőket és támogatókat is várnak.

A polgári engedetlenségi mozgalom február 14-én hétfőn kezdődött, miután az előtte levő pénteken a kormány kiadott egy rendeletet, ami a pedagógusok szerint gyakorlatilag ellehetetleníti a sztrájkot: megkövetelik, hogy az iskolák és óvodák reggeltől délutánig biztosítsanak gyermekfelügyeletet a sztrájk alatt, mindenkinek a saját osztályában. Az érettségizőknek minden érettségire felkészítő órát meg kell tartani, és a többi tanulónak is minden tárgyból az órák felét meg kell tartani.

