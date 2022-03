Ukrajna azonnal visszaad minden hadifoglyot, akiért elmegy Kijevbe az anyukája

A harctéren nem mindig világosak az erőviszonyok, a kommunikációs háborúban viszont egyértelműen az ukránok állnak nyerésre. A legfrissebb akciójukkal a valódi információktól elzárt orosz nagyközönséget, illetve az orosz katonák családjait célozták meg.

Az ukrán vezetés úgy döntött ugyanis, hogy minden olyan orosz hadifoglyot visszaad, akiért az anyja személyesen elmegy Kijevbe.

A foglyok visszaadásának folyamata az ukránok által e célra létrehozott online űrlap kitöltésével kezdődik. (Az űrlap fejlécében azt írják, hogy a nem ellenőrzött információjuk szerint már 9000 áldozata van a háborúnak.)

Az az orosz, aki arra gyanakszik, hogy a fia fogságban lehet, a neve és az egysége megadásával ezen az űrlapon keresztül kaphat első körben információt arról, hogy így van-e.



Ugyanerre a célra hadrendbe állítottak egy csetbotot is.

Létesítettek egy Telegram-csatornát is, ahová folyamatosan posztolnak képeket és dokumentumokat hadifoglyokról, halott orosz katonákról, halott orosz katonák igazolványairól.

Az ukrán védelmi minisztérium emellett segélyvonalat létesített 3 telefonszámmal, amiken élőben lehet érdeklődni, illetve ugyanezen célból egy emailcímet is közzétettek.



Ha kiderül, hogy a keresett személy tényleg az ukránok foglya, akkor az anyja érte mehet Kijevbe. Az ukrán védelmi minisztérium neten publikált információs anyaga szerint “Putyin fasiszta hadseregének inváziója és a légtér lezárása után” az érintettek úgy juthatnak el Kijevbe, hogy első lépésben Minszkbe vagy Kalinyingrádba utaznak. Az információs anyag szerint onnan taxival vagy busszal érdemes folytatni az utat a lengyel határig. Lengyelországon belül ezután el kell jutni a lengyel-ukrán határszakaszon lévő ellenőrzőpontig. Az ukrán hadvezetés ígérete szerint innen ők gondoskodnak az anya eljuttatásáról Kijevbe, ahol átadják neki a fiát.

“Mi, ukránok, Putyin fasisztáival ellentétben nem harcolunk anyák és fogságba esett gyermekeik ellen. Várjuk Kijevben!”

- zárul az akció tájékoztató anyaga.

Ez mindenképp erős húzás a kommunikációs hadviselésben, akkor is, ha egyetlen orosz anya sem megy el a gyerekéért a gyakorlatban. (Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az akció kifejezetten a kommunikációs-, mém- és fotószempontból sokkal vonzóbb anyákhoz szól. Arról nincs szó sehol, hogy mi van azzal, akinek mondjuk nincsen anyja vagy nem tud utazgatni.) Járulékos haszon lehet az ukrán félnek, hogy a kérdőív révén orosz katonák nevét, rendfokozatát és egységét tudhatják meg, sőt szerencsés esetben akár azt is, hogy a szülők tudomása szerint legutóbb merre járt az az egység.

Ez az akció is az orosz fél alapvető kommunikációs baklövésének köszönhető: azzal hogy Putyinék már azt is tagadják, hogy egyáltalán háború folyna Ukrajnában és a cenzúra bevetésével tiltják ennek az említését is odahaza, egyben megfosztják magukat a hasonló propagandaeszközök alkalmazásától.