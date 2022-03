Zelenszkij az orosz katonákról: „Nem egy szuperhatalom harcosai, hanem zavart gyerekek, akiket kihasználtak”

Volodimir Zelenszkij csütörtök hajnali videóüzenetében a megszálló orosz katonákat zavart gyerekekhez hasonlította, akiknek fogalmuk sincs, hogy hol vannak. Az ukrán elnök szerint összeomlott Putyin eredeti megszállási terve, még annak ellenére is, hogy közben az oroszok elfoglalták az első jelentős ukrán várost.

„Katonáink, határőreink, védelmi alakulataink, de még szimpla földművesek is fognak el orosz katonákat mindennap, és mind ugyanazt mondják: fogalmuk sincs, miért vannak itt” – mondta Zelenszkij a Facebook-oldalára feltöltött beszédében. „Ők nem egy szuperhatalom harcosai, hanem zavart gyerekek, akiket kihasználtak”, tette még hozzá.

Az ukrán elnök kitért arra is, hogy ugyan az orosz hadsereg tagjai minimum tízszeres túlerőben lehetnek, de a moráljuk napról napra alacsonyabb. „Mi vagyunk azok, akik tönkretettük az ellenségünk tervét egyetlen hét alatt.” – mondta erről az ukrán elnök.

Igaz, mint a New York Times elemzése megjegyzi, az elmúlt napokban az orosz hadsereg taktikát váltott, és több városnál is hatalmas erőkkel kezdték bombázni a civil lakosság által rakott részeket is, emiatt pedig képesek voltak eredményeket elérni. Az orosz haderő már elfoglalta Herszon városát, és ezzel megnyílt az út előttük Odessza felé. Körbevették Mariupol és Harkiv városait is, miközben napok óta jelentős erőket csoportosítanak Kijev felé.

Zelenszkij szerint mintegy 9000 orosz katona halt meg eddig Ukrajnában, míg a Kreml épp szerdán közölt először számot a veszteségeikről, és ekkor 498 áldozatról számoltak be. Egyik állítást sem erősítették meg független források. Az ENSZ legutóbb március 1-jén közölte az általa ismert civil áldozatok számát, akkor 227 halálesetről tudtak. Az orosz invázió kezdete óta több mint egymillió ember menekült már el az országból.