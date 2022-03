Az oroszbarát magyar kormány és a szomszédban lángoló atomerőmű

Jó reggelt! Az orosz-ukrán háborúra való tekintettel ezúttal rövidített formában jelentkezik a 444 hírlevele (konkrétan a reggeli, de van több is). De előtte Covid-19 és gyengülő forint:

A lángoló atomerőmű

Az orosz bombázás miatti robbanások a zaporizzsjai atomerőműnél. Fotó: AFP

Az éjszaka, amikor az orosz hadsereg bombázni kezdte Európa legnagyobb atomerőművét. A csapataik be is törtek a zaporizzsjai atomerőmű területére, ahol egy melléképületben tűz is kiütött. Eleinte még a tűzoltókat se akarták beengedni az oroszok, de végül hajnalban sikerült megfékezni a tüzet, egyelőre nem lett nukleáris katasztrófa.