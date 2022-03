Több ezer ember nem tud elmenekülni Zaporizzsjából az oroszok folyamatos ágyúzása miatt

Zaporizzsjai lakosok homokbarikádokat készítenek az Ukrajna elleni orosz támadások megfékezésére 2022. március 4-én Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

A zaporizzsjai atomerőmű közelében élő több ezer ember nem tud elmenekülni az orosz erők folyamatos ágyúzása miatt - közölte Ukrajna ENSZ-nagykövete pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén.

Szerhij Kiszliczja nagykövet azzal vádolta Oroszországot, hogy hazudik az ország legnagyobb atomerőművénél végrehajtott műveletről.

Az orosz védelmi minisztérium az éjszaka folyamán végrehajtott támadást ukrán szabotőrökre fogta, és „rettenetes provokációnak” titulálta.

Péntek hajnalban jelentek meg az első hírek arról, hogy az orosz hadsereg kezére került Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjai Enerhodar városában.

Az értesülést az ukrán atomenergia-felügyelet jelentése is megerősítette. Az atomerőművet az éjjel tüzérséggel is bombázták az oroszok, a létesítmény területén egy melléképületben nagy kiterjedésű tűz is keletkezett, ezt azonban az ukrán katasztrófavédelemnek sikerült megfékeznie. A támadásban több ember meghalt.

Az illetékes ukrán hatóságok mérései szerint a környéken nem nőtt meg a radioaktív háttérsugárzás, nem szivárog az erőmű, de a helyzet a környéken élők számára így is kockázatos. Az erőmű dolgozói folyamatosan figyelik, mennyire biztonságos a működés, és hogy a sugárzás szintje normális-e, ha ugyanis a hűtés folyamatát megzavarják, az nagyon komoly radioaktivitási veszélyt jelentene.

„Az erőmű környékén emberek ezrei - köztük civilek, akiket egyelőre nem lehet evakuálni a folyamatos harcok miatt - sérülnének meg” - állt az ukrán külügyminisztérium délutáni közleményében, ezt erősítette meg Szerhij Kiszliczja ENSZ-nagykövet este. (Guardian)