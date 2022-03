Végre egy jó hír egyenesen Oroszországból: a házi bagoly pont akkora idióta, mint a házi macska

Minden macskatulajdonos tudja, hogy a macskák néha mennyire bagolyszerűek. De mi van akkor, ha az embernek baglya és macskája is van? Ez a lenyűgöző orosz videó megmutatja: ebben az esetben a bagoly válik macskaszerűvé. Például úgy tesz, mintha be akarna jönni, aztán miután kinyitottad neki a bejáratot, megáll az istenverte hidegben a küszöbön/ablakban, és nem mozdul, csak néz hülyén, és jól megszívat.





Ugye milyen fantasztikus, amikor hazai pályán verik a macskát? Murlok, a fülesbagoly, valljuk be, három és félszer macskaszerűbb a Macskánál. A gazdája egyébként olyasmit mond neki az elején, hogy: „Gyere be! Hozhatod a macskát is magaddal. Murlok, gyere. Befele mindketten. Hideg van."