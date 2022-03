Hétvégi olvasnivalók háború idején

Jó reggelt, már amennyire az ilyesmi mostanában lehetséges. Ez itt a hétvégi hírlevelünk, melyben általában az elmúlt hét legérdekesebb-fontosabb-szórakoztatóbb nagyobb anyagait szoktuk összegyűjteni, de a szomszédunkban kitört háború az újság működésére is rányomta a bélyegét, így a hírlevél is háborús összefoglalóvá változott.

A legkegyetlenebb válasz

A héten ebben a cikkben mutattuk be részletesen, hogy mi történt a háború első hete alatt. Minden jel szerint az oroszok azonnali kapitulációra számítottak, meglepte őket a hősies ukrán ellenállás. A megtorlás elkezdődött, már civileket sem kímélnek.

Az továbbra sem világos, hogy ha győznek is az oroszok, mi jön majd utána. Egy neves amerikai kutatóintézet szakértőinek beszélgetését meghallgatva írtuk meg, hogy Putyinnak vélhetően nem volt B terve, és az orosz támadás épp ellentétes hatást érhetett el, mint amiben az orosz elnök előzetesen bízott. És Putyinnak közben a hazai háborúellenes hangokat is el kell fojtania: pénteken írtunk arról is, hogy Oroszországban egyre szigorúbb szabályokkal intik stratégiai nyugalomra a kritikus sajtót és a háború ellen tiltakozókat.