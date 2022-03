Megjelent a rendelet a járványügyi intézkedések visszavonásáról

Szombaton megjelent a Magyar Közlönyben a kormányrendelet arról, hogy visszavonják a járványügyi intézkedések döntő többségét. Ezt már a csütörtöki kormányinfón bejelentette Gulyás Gergely.

A kormány tájékoztatása szerint a maszkviselési kötelezettség hétfőtől megszűnik a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken, valamint a vendéglátó egységek dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkájuk során.

Fentieken túl megszűnik minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés- táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem.

A Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozások is feloldásra kerülnek.



A védettségi igazolvány kiállítására és érvényességre vonatkozó szabályok nem változnak, hisz azok az uniós COVID igazolványra vonatkozó szabályozással összhangban kerültek kialakításra, az uniós országok pedig továbbra is maguk határozzák meg, hogy COVID igazolványhoz kötik-e az országba való belépést.



A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek, aki élni szeretne az oltás lehetőségével. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok, írják még.



Az oltás felvétele továbbra is elvárt az egészségügyi és a szociális dolgozóktól, valamint a honvédelemben, de a közigazgatás többi területén feloldották a kötelező előírást.