Az amerikai hadsereg veteránjai Ukrajnába indulnának harcolni az oroszok ellen

Tömegével jelentkeznek az amerikai fegyveres erők veteránjai, hogy Ukrajnában harcoljanak az oroszok ellen. Hector, az amerikai tengerészgyalogság Irakot kétszer is megjárt veteránja pénteken szállt repülőre a floridai Tampában. A New York Times beszámolója szerint nem ő az egyetlen,

Ukrajna washingtoni nagykövetségének egy képviselője szerint már háromezer amerikai önkéntes jelentkezett, hogy csatlakozzon az ukrán hadsereg "nemzetközi légiójához", aminek a megalakítását pár napja jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, jelentette az Amerika Hangja rádió. „Amikor Irakban voltam, volt egy ukrán társam is. Amerikai állampolgár lett, csatlakozott a hadsereghez. Mesélt az otthonáról, a családjáról, hogy milyen böszkék voltak. Emlékszem, mesélt a kishugáról is” – mondta a Rádiónak Matthew Parker, aki 22 évet szolgált az amerikai hadseregben. „Szeretném hinni, hogy most Ukrajnában talán én is megvédhetem az anyukáját, a kishugát, az otthonát. Így talán kifejezhetem a hálámat, amiért velünk szolgált” – mondta.

A Times több Ukrajnába tartó amerikai katonával is beszélt. Egyikük, az egykori katonatiszt, David Ribardo többeket is beszervezett az Önkéntesek Ukrajnáért csoport szervezőjeként, amely a jelentkező veteránokat igyekszik összekötni támogatókkal, akik felszerelést és repjegyet vennének nekik.

A Times szerint az önkéntesek motivációja sokrétű. Vannak köztük, akik azt a célt és tisztánlátást keresik, amit a háborúban éreztek, és amit a kisvárosi hétköznapokban nem találnak. Mások a kudarcnak ítélt iraki és afganisztáni küldetéseikért akarnak vezekelni azzal, hogy egy totalitárius rezsim demokrácia elleni támadását verik vissza.

Az önkéntesek nagyobb veszélyt vállalnak az átlagos ukrán katonáknál. Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön közölte, hogy a külföldi harcosokat Oroszország nem katonának, hanem zsoldosnak tekinti, így rájuk nem vonatkoznak majd a nemzetközi egyezményekben garantált, a hadifoglyokra vonatkozó humanitárius szabályok. „A legjobb esetben is arra számíthatnak, hogy bűnözőként járunk el ellenük” – mondta. (Via The New York Times. Címlapképünk illusztráció, Lembergben készült, és egy ukrán önkéntest ábrázol. Fotó: ALEJANDRO MARTINEZ/Anadolu Agency via AFP)